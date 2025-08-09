إدارة "الجامع الأموي" تعلق على فيديو وثق تجول سيارة داخله

قدمت إدارة الجامع الأموي في العاصمة السورية دمشق، اليوم السبت، اعتذارا على مقطع فيديو وثق تجول سيارة داخله، وتسبب بغضب واستنكار واسعين.

وأوضحت إدارة الجامع في بيان، نشره حساب وزارة الأوقاف في "فيسبوك" إن أحد الأشخاص حضر إلى الجامع لاستلام عدد من المصاحف، بعد أن سمحت له إدارة المسجد بإيقاف سيارته خارج حرم المسجد لتسهيل عملية التحميل.

وأضافت أنه مع بدء عملية التحميل، تم إبلاغ صاحب السيارة بعدم وجود عمال متاحين للمساعدة، فقرر بعض الموظفين - ومن دون أخذ الإذن من إدارة المسجد - بالسماح لصاحب السيارة بإدخالها إلى داخل باحة المسجد لتحميل المصاحف بنفسه.

ولفتت إلى أنه "خلافا للغرض الذي من أجله تم إدخال السيارة، قام صاحبها بالتجول داخل باحة المسجد بسيارته، وصوّر مقطع فيديو ونشره على منصات التواصل الاجتماعي بطريقة غير لائقة لا تتماشى مع حرمة المسجد ومكانته".

وأعربت إدارة الجامع الأموي عن "أسفها" لهذه الواقعة، مؤكدة أنها سوف تحاسب الموظفين المسؤولين عن السماح بإدخال السيارة دون إذن إدارة المسجد، كما ستخاطب الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق صاحب مقطع الفيديو.

وشددت إدارة الجامع في ختام البيان على أنها "ستتخذ كل الإجراءات اللازمة لمنع تكرار مثل هذه الحوادث".