وفاة مفاجئة للمؤثرة التايوانية ليز لين رويّو تصدم متابعيها

توفيت المؤثرة التايوانية الشهيرة ليز لين رويّو، عن عمر 36 عامًا، في ظروف غامضة وبشكل مفاجئ، ما سبب صدمة لمئات الآلاف من متابعيها في مواقع التواصل الاجتماعي.

وشارك زوجها الخبر عبر رسالة مؤثرة بحسابها الرسمي في "إنستغرام" الذي يتابعها فيه الآلاف، حيث اشتهرت بمحتواها الإبداعي الجمالي وارتباطها العميق بجمهورها.

وكتب زوجها في المنشور: "لطالما كانت ليز فتاة مليئة بالابتسامة وأشعة الشمس والحب. ورغم أن ليز قد غادرتنا بهدوء، إلا أن الجمال والحب اللذين تركتهما سيبقيان معنا دائمًا". ولم يكشف الزوج عن سبب الوفاة.

وبحسب "نيويورك بوست"، بدأت ليز نشاطها عبر وسائل التواصل الاجتماعي منذ عام 2012، لكنها، بحسب زوجها، لم تعتبر نفسها يومًا "مؤثرة"، بل كانت ترى نفسها صديقة للجميع. وأضاف: "كانت تبذل جهدها للرد على كل رسالة؛ لأنها كانت تهتم فعلًا وتقدّر كل من دعمها".

وعُرفت ليز بروحها اللطيفة وفضولها الدائم، خاصة تجاه الحيوانات الصغيرة، كما تميزت بذوق فني فريد من نوعه وقدرة على إضفاء لمسات من الجمال والإلهام على العالم من حولها، بحسب مقربين منها.

وتفاعل عدد كبير من معجبيها مع خبر وفاتها، حيث نشرت صديقتها المقربة وصانعة المحتوى في مجال الجمال، نانسي تساي، صورًا توثق صداقتهما التي استمرت 15 عامًا، وقالت: "لدينا ذكريات كثيرة تستحق أن نبتسم لها. في الجزء التالي من الرحلة، أتمنى أن تظلي تبتسمين من قلبك. أحبك دائمًا".

وفي الفترة الأخيرة، بدأت ليز مسيرتها في عالم الموسيقى، وأطلقت أول أغنية لها بعنوان "Mist" عام 2022. وكان آخر منشور لها في "إنستغرام" بتاريخ 3 يونيو، حيث ظهرت فيه وهي تجرب نظارات، حيث بدت سعيدة وبصحة جيدة.