ملاذات هادئة يقصدها سكان أيرلندا للتمتّع بعطلة مميزة (صور)
بمناظرها الطبيعية الساحرة ومدنها النابضة بالحياة وتراثها الغني؛ تجذب أيرلندا الزوار من جميع أنحاء العالم لخوض مغامرات مختلفة ومثيرة.
وبعيداً عن منحدرات "موهير" ذات الشهرة العالمية وشواطئ "دونيجال" والإرث الأدبي الذي تشتهر به العاصمة "دبلن" التي ألهمت العديد من الكتّاب والشعراء، أين يذهب السكان المحليون عندما يريدون الابتعاد عن زحمة السيّاح لقضاء إجازة مريحة؟.
قرية "راوندستون" في مقاطعة " غالواي"
هي واحدة من أقدم قرى الصيد على الساحل الغربي لأيرلندا، حيث يمكن الاستمتاع بشواطئها الرائعة ومأكولاتها البحرية الطازجة وأشهرها حساء الشودر الذي يحتوي على الأسماك أو البطلينوس.
وتُعَدّ القرية أيضا مركزاً إبداعياً وموطناً للعديد من الفنانين والكتّاب، وقد تمّت إعادة تطوير وتحديث دير الفرنسيسكان القديم الذي يعود إلى ثلاثينيات القرن التاسع عشر ليكون ورشة عمل مفتوحة للفنان المحلي "مالاشي كيرنز" صانع الطبل الأيرلندي التقليدي المعروف باسم "بودران".
هذا وتحيط بالقرية مناطق ريفية خلّابة يمكن قضاء ساعات في اكتشافها سيرا على الأقدام، حيث الحياة البسيطة، إذ لا يوجد شيء بين سلسلة جبال "Twelve Bens" التي تلوح في الأفق سوى الأغنام والبحيرات.
ولمحبي السباحة نصيبهم أيضاً، حيث يوجد اثنان من أفضل الشواطئ على مشارف القرية، وهما "جورتين" و "خليج دوغز".
منطقة "ويكلو" الهادئة جنوب دبلن
تُعرف المنطقة كذلك باسم "حديقة أيرلندا" نظرا لطبيعتها الخلابة ومنازلها الفخمة وشواطئها الرملية. وهي لا تخلو من الجواهر الخفيّة كبحيرة "لوك دان" الساحرة التي تختبئ وسط الجبال بالقرب من قرية "راوندوود"، حيث يمكن ممارسة رياضة التجديف في مياهها العذبة أو رياضة المشي على مسارات مخصصة لذلك.
وعلى بعد 10 كيلومترات جنوب "لوك دان" توجد أيضا بحيرة أخرى هي "لوك تاي" المعروفة أيضا باسم بحيرة غينيس لقضاء يوم كامل وسط طبيعة غنّاء والاستمتاع بوجبة طعام مع الأصدقاء في الهواء الطلق.
وفي ختام الجولة على البحيرتين يمكن التوجه إلى Kavanagh's Vartry House في "راوندوود" لأخذ قسط من الراحة والاستماع إلى الموسيقى التقليدية، وبعدها يمكن الذهاب مجددًا إلى "لوك دان" للتخييم وسط الطبيعة.
بلدة "غريغونامانا " التاريخية أو قرية الرهبان
قد يكون من الصعب لفظ اسم هذه المدينة الأيرلندية الواقعة على نهر "بارو" في مقاطعة "كيلكيني" جنوب شرقي البلاد، لكن لن يكون صعباً الوصول إليها؛ إذ إنها تبعد 90 دقيقة فقط عن العاصمة.
لُقّبت بقرية الرهبان وهي موطن لدير "دويسك" الذي يعود تاريخه إلى القرن الثالث عشر والذي ينصح خبراء السياحة بزيارته؛ نظرا لموقعه المميز على ضفاف النهر؛ ما يجعله موقعا مثاليا للقيام بنشاطات أخرى كركوب الدراجات الهوائية في مسار مليء بالأشجار أو القيام بنزهة في النهر وقنواته المتعددة.
ومن المؤكد أن أفضل وقت لزيارة البلدة هو فصل الصيف؛ للاستمتاع بمختلف النشاطات ولا سيما الثقافية منها، حيث سيقام مهرجان "مدينة الكتب" المشهور عالمياً من 18 إلى 20 أغسطس بمشاركة أكثر من 25 بائع كتب مستقلًا يعرضون كتباً جديدة ومستعملة وتاريخية، فضلًا عن كتب للأطفال وغيرها الكثير.
وقد تم توسيع برنامج هذا العام ليشمل صانعي المواد الغذائية والحرف اليدوية.
المصدر: موقع Lonely Planet