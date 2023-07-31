ملاذات هادئة يقصدها سكان أيرلندا للتمتّع بعطلة مميزة (صور)

قرية "راوندستون" في مقاطعة " غالواي"

هي واحدة من أقدم قرى الصيد على الساحل الغربي لأيرلندا، حيث يمكن الاستمتاع بشواطئها الرائعة ومأكولاتها البحرية الطازجة وأشهرها حساء الشودر الذي يحتوي على الأسماك أو البطلينوس.

وتُعَدّ القرية أيضا مركزاً إبداعياً وموطناً للعديد من الفنانين والكتّاب، وقد تمّت إعادة تطوير وتحديث دير الفرنسيسكان القديم الذي يعود إلى ثلاثينيات القرن التاسع عشر ليكون ورشة عمل مفتوحة للفنان المحلي "مالاشي كيرنز" صانع الطبل الأيرلندي التقليدي المعروف باسم "بودران".

هذا وتحيط بالقرية مناطق ريفية خلّابة يمكن قضاء ساعات في اكتشافها سيرا على الأقدام، حيث الحياة البسيطة، إذ لا يوجد شيء بين سلسلة جبال "Twelve Bens" التي تلوح في الأفق سوى الأغنام والبحيرات.

ولمحبي السباحة نصيبهم أيضاً، حيث يوجد اثنان من أفضل الشواطئ على مشارف القرية، وهما "جورتين" و "خليج دوغز".