لماذا نرى القمر في وضح النهار أحيانا؟

على الرغم من أن ظهور الشمس مرتبط بساعات النهار فقط، إلا أننا قد نرى القمر أحيانا، فما السبب العلمي وراء هذه الظاهرة؟

القمر لا يشرق ويغيب مع الشمس

يقول العلماء إن للشمس وقتا محددا تشرق فيه صباحا وتغرب فيه ليلا، هذا لأن الأرض تستغرق أقل من 24 ساعة بقليل لإكمال دورتها الواحدة، وفي أي نقطة خلال دورانها ستكون أنت، إما على الجانب المواجه للشمس أو على الجانب البعيد عن الشمس.

لكن عندما يتعلق الأمر بالقمر، فإن الأمر مختلف تماما، ففي حين يقضي القمر الوقت نفسه في السماء تماما كالشمس، إلا أنه لا يتبع نفس جدول شروقها ومغيبها، لأن القمر هو من يدور حول الأرض، في الوقت الذي تدور فيه الأرض حول نفسها (العملية التي ينتج عنها تعاقب الليل والنهار).

ووفقا لموقع Profound Space، فإن القمر يستغرق أقل من شهر للدوران حول الأرض، التي تكمل من 27 إلى 30 دورة شهريا، ما يؤدي لحدوث تغيرات في الوقت الذي يظهر فيه القمر ويغيب، إذ يتغير موقعه قليلا حول الأرض كل يوم.

يمكن رصد القمر معظم أيام الشهر

يقول العلماء إن القمر يكون مرئيا لـ25 يوما من الشهر تقريبا، ووفقا لمجلة Live Science فإن التوقيتين الوحيدين اللذين لا يظهر فيهما القمر نهارا، هما مرحلتا "الاكتمال" و "المحاق"، ويظهر فيهما القمر عند غروب الشمس ويغرب عند شروقها، ما يجعله "غير مرئي" خلال ساعات النهار نهائيا، ويعتبر هذان الوقتان الأفضل لرؤية القمر بوضوح خلال ساعات الليل، إذ يظهر ناصعا في السماء الحالكة.