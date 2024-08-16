أعلن المنظمون لبطولة رياضية في عُمان، اليوم الجمعة، عن إلغاء نزال نسائي في رياضة الملاكمة القتالية بعد جدل واسع في مواقع التواصل الاجتماعي حول النزال الذي ساد اعتقاد أنه بطولة مصارعة نسائية.

وقال مدير فعالية "سبورت سبارك" الرياضية، عامر بن عبد الله العيسري، إن نزال الملاكمة القتالية النسائي، أُلغي تلبيةً لطلب الجمهور، وكي لا تتسبب الفعالية بأي مشكلة أو سوء فهم أو الاعتقاد بوجود محاولة لتبني عادات دخيلة على المجتمع العماني.

وأضاف العيسري في حديث لإذاعة "الوصال" المحلية، أن باقي النزالات الرجالية، ونزال الأطفال في الفعالية الرياضية ستقام في موعدها مساء اليوم الجمعة في مسقط، وأن الإلغاء اقتصر على النزال النسائي الوحيد.

وعزى العيسري الجدل حول البطولة في مواقع التواصل الاجتماعي، إلى الاعتقاد بأنها بطولة نسائية بالكامل، وأنها مصارعة حرة.

ومن المقرر أن تشهد فعالية "سبورت سبارك" يومًا نسائيًّا غدًا السبت، إذ تقتصر المشاركة في رياضاته المتنوعة على النساء فقط.

وانطلقت الفعالية الرياضية الشهر الماضي، وتستهدف استقطاب السكان للمشاركة في كثير من البطولات الرياضية والألعاب الترفيهية، بما في ذلك بطولات لألعاب كرة القدم وكرة السلة وكرة الطائرة.