"سيفيرانس" و"ذي بنغوين" يتصدران ترشيحات إيمي هذا العام

تصدّر مسلسل "سيفيرانس" Severance السوداوي السباق إلى جوائز إيمي التلفزيونية؛ إذ سينافس العمل الذي يتناول أساليب جهنمية في مجال العمل في 27 من فئات هذه المكافآت التي تُعَدّ بمنزلة جوائز الأوسكار السينمائية.

أما مسلسل "ذي بنغوين" The Penguin القصير عن صعود رجل العصابات الشهير بمدينة غوثام سيتي في عالم "باتمان"، فنال 24 ترشيحا.وحلّ المسلسل الهوليوودي الساخر "ذي ستوديو"The Studio على رأس قائمة الترشيحات في فئة الكوميديا بحصوله على 23 منها.

ويتناول الموسم الثاني من "سيفيرانس" الذي يُعَدّ الأوفر حظّا للفوز بجائزة أفضل مسلسل درامي قصة موظفين تزرع لهم في أجسامهم الشركة العالمية الانتشار التي يعملون فيها شريحة إلكترونية تُنسيهم العالم الخارجي تماما عند وصولهم إلى المكتب.

إلا أن المنافسة بين المسلسلات الدرامية تبدو هذه السنة مفتوحة أكثر مما كانت العام المنصرم، حين حقق مسلسل "شوغان" Shogun عن اليابان الإقطاعية فوزا كاسحا بـ 18 جائزة.

وأبرز الأعمال المنافِسة لـ"سيفيرانس" في هذه الفئة "ذي بيت" The Pitt الحائز 13 ترشيحا، وهو مسلسل درامي يتناول في 15 حلقة الأجواء خلال نوبة عمل مدتها 15 ساعة بقسم الطوارئ في مستشفى بيتسبرغ.

كذلك يُواجه "سيفيرانس" مسلسل "ذي وايت لوتس" (23 ترشيحا) الذي يروي قصصا عن أفعال السياح الأثرياء الفاسدة، و"ذي لاست أوف أس" The Last of Us عن نهاية العالم (16 ترشيحا) "أندور" Andor الذي يتناول المؤامرات السياسية في عالم "ستار وورز" Star Wars، ولديه 14 ترشيحا.

وفي فئة الممثلين، يواجه نجما "سيفيرانس" و"ذي بيت" آدم سكوت ونُوا وايل منافسة شرسة من النجم الحائز جائزة الأوسكار غاري أولدمان المرشح عن مسلسل "سلو هورسز" Slow Horses، وبيدرو باسكال (عن "ذي لاست أوف أس") وستيرلينغ ك. براون (عن "بارادايس").