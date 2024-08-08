أمرت السلطات التونسية بحبس مطرب راب شهير رفقة تقني بتهمة "بث الرعب بين السكان" في إثر أغنية طُرِحَت له مؤخرًا.

وأصدرت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بمدينة قبلي بطاقة إيداع بالسجن في حقّ المغني غسان عون الله والتقني نسيم النقيلي على خلفية عبارات وردت في أغنية عُدَّت "تستهدف مناطق الأمن".

وأكد النبأ فرح منتصر، رئيس فرع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بقبلي، في تصريح إذاعية محلية.

وأوضح منتصر أنّه اسْتُنِد إلى المرسوم 54 في توجيه اتهامات تتضمن "استعمال شبكات المعلومات وأنظمته واتّصال وشروع ونشر بيانات وإشاعات كاذبة بهدف الإضرار بالأمن العام والدفاع الوطني وبث الرعب بين السكان، وكان الشخص المستهدف موظفًا عموميًّا".

وأضاف أنّه حُدِّدَت جلسة يوم الأربعاء القادم أمام دائرة الجنح بالمحكمة الابتدائية بقبلي للنظر في ملف القضية.