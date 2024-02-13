وفاة الفنان التشكيلي العراقي محمد حياوي

توفي الفنان التشكيلي العراقي محمد حياوي، في ساعة متأخرة من مساء الإثنين، عن عمر يناهز 59 عامًا، بعد صراع مع المرض.

ونعت نقابة الفنانين العراقيين الفنان الراحل عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، قائلة: "ببالغ الحزن والأسى تنعى نقابة الفنانين العراقيين رحيل الفنان التشكيلي محمد حياوي، والذي وافته المنية مساء هذا اليوم أثر مرض عضال، سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم ذويه ومحبيه وزملائه الصبر والسلوان وانا لله وانا اليه راجعون".