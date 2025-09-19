logo
مجدداً.. هدير عبد الرازق تدافع عن نفسها بعد المقاطع الإباحية (فيديو)

هدير عبدالرازق
مصطفى القياس
مصطفى القياس

دافعت البلوغر المصرية هدير عبد الرازق في أول ظهور لها بصوتها منذ اندلاع أزمتها الأخيرة، حيث خرجت عن صمتها، محاولة توضيح ملابسات تسريب مقاطع مرئية ذات طابع جنسي تجمعها بطليقها، البلوغر المحبوس على ذمة قضايا غسل أموال، محمد أوتاكا.

جاء ذلك عبر بث مباشر مُتداول، يظهر فيه صانع المحتوى أحمد علي، المعروف بلقب "كروان مشاكل"، عبر منصة تيك توك، حيث تحدثت هدير بنبرة غاضبة، مؤكدة أن الجميع على علم بأنها كانت متزوجة من أوتاكا، مشددة على أن المقاطع المُسربة لهما لم تكن بهدف التربح أو جذب المشاهدات.

وأضافت هدير أنها فوجئت بتسريب الفيديوهات مثلها مثل بقية الناس، نافية أن تكون قد خططت لنشرها أو كانت على علم بتداولها.

وأوضحت أنها لم تعد تستنزف نفسها بالبكاء والحزن، مؤكدة أنها تحاول تجاوز الأزمة رغم آثارها المدمّرة، وفق تعبيرها.

وفي رسالة مباشرة إلى طليقها، قالت: "ربنا يفك ضيقته، وأنا من طريق، وهو من طريق آخر. لقد تدمرت حياتي، ولا يوجد من يُنفق عليّ".

وتُعد هذه التصريحات أول رد علني من هدير عبد الرازق بعد الضجة التي أثارتها التسريبات، وسط تفاعل واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وانقسام في الرأي العام بين من يرى مخالفتها الأعراف والتقاليد والقوانين بتصوير المقاطع المرئية، وبين من يتعاطف معها كضحية لتسريب المقاطع.

