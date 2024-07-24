علقت وزارة الداخلية المصرية على اعتداء زوجة شابة في محافظة الشرقية على حماتها بشكل مروع، في واقعة صدمت الرأي العام.

وقالت الداخلية في بيان إنه في إطار جهود أجهزة الوزارة، تم كشف ملابسات ما تم تداوله على أحد الحسابات الشخصية في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بشأن مقطع فيديو تظهر خلاله زوجة صاحب الحساب تتعدى على والدته في الشرقية.

وأردف البيان: بالفحص، تم تحديد القائم على نشر مقطع الفيديو، وهو عامل "مقيم خارج البلاد" لتضرره من زوجته (ربة منزل – مقيمة طرف والدته) لتعديها على والدته بالضرب إثر حدوث مشادة كلامية بينهما بسبب خلافات عائلية.

وأشار البيان إلى أنه باستدعاء والدته أيّدت ما سبق، واتهمت زوجة نجلها بالتعدي عليها بالضرب، وباستدعاء المشكو عليها اعترفت بارتكاب الواقعة للسبب ذاته، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وكانت حالة من الصدمة والذهول الممزوجة بالغضب انتابت الرأي العام المصري؛ إثر تداول مقطع فيديو لزوجة شابة من قاطني محافظة الشرقية وهي تعتدي بالضرب والسحل على حماتها.

ويبرز مقطع الفيديو الذي تم تداوله على نطاق واسع عبر منصات التواصل، في الساعات القليلة الماضية، كيف تطور نقاش عادي إلى غضب شديد من جانب الزوجة، التي انتابتها حالة من الهياج العصبي، وانهالت ضربًا على الحماة.

وعبثًا حاولت أم الزوجة التي كانت حاضرة في المكان الحيلولة بين ابنتها وحماتها من شدة عنف وقوة الضرب، الذي سرعان ما تطور إلى سحل، وشد شعر، واعتداء بالعصي.

ولم تقف تعليقات رواد مواقع التواصل عند حدود التعاطف، وكلام الاستهجان، بل أكد بعضهم أن النوم جافاه، ليلة أمس، منذ أن رأى ضعف وهوان السيدة أمام زوجة ابنها.