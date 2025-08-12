logo
مصر.. استخراج هاتف من معدة مريض بعملية طارئة (صور)

12 أغسطس 2025، 8:27 ص

تمكّن فريق طبي بمستشفى الغردقة العام في مصر من إجراء جراحة طارئة ناجحة لاستخراج هاتف محمول صغير من معدة مريض، تسبب في انسداد فتحة البواب وظهور أعراض خطيرة.  

وذكرت مديرية الصحة بالبحر الأحمر وفقا لمواقع محلية، أن المريض وصل إلى المستشفى في حالة حرجة، يعاني من آلام شديدة بالبطن، وقيء متكرر، وإعياء شديد.

وبعد الفحوصات والأشعة، تبيّن وجود جسم غريب هو هاتف محمول أدى إلى انسداد في المعدة.  

وأُجريت الجراحة بنجاح دون مضاعفات، واستعاد المريض وعيه بعد العملية، وحالته الآن مستقرة ويخضع للمراقبة الطبية.  

ولم يتبين السبب الذي جعل المريض يبتلع الهاتف، كما لم تتوضح تفاصيل الحادثة. 

