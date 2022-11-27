صورة "سيلفي" مع أطفال تضع بايدن في مرمى الانتقادات (صور)

وعلق أحد رواد "إنستغرام" على الصورة، قائلًا: "هذا التصرف ليس طبيعيًا، فلتتوقف عن نشر هذا الأسلوب، لو كنت رجلا آخر عجوزا، لكان جميع الناس منزعجين الآن".

كما علق مستخدم آخر ساخرًا من بايدن ومنتقدًا أسلوبه في التصوير مع الفتيات، إذ قال: "لحسن الحظ أنه كان يوجد زجاج يحميهن من تقربه".

وكتب آخر: "فلتبقوه خارجًا"، وتضمنت التعليقات أيضًا انتقادا لمشاركة المطعم هذه الصور وتأييدها.