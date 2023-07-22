نفوق 2000 بطريق على سواحل أوروغواي

تعرض نحو 2000 طائر بطريق للنفوق على سواحل الأوروغواي الشرقية، ولم يتضح بعد سبب هذه الظاهرة، لكنّ السلطات استبعدت أن تكون ناجمةً عن انفلونزا الطيور.

وأوضحت كارمن ليزاغوين، مسؤولة إدارة الحياة البرية في وزارة البيئة في الأوروغواي لوكالة "فرانس برس"، أن طيور البطريق الماجلانية هذه، ومعظمها صغيرة السن، نفقت في المحيط الأطلسي وحملتها التيارات البحرية إلى سواحل مقاطعات كانيلونيس ومالدونادو وروتشا.

وأشارت إلى أن "90% من الطيور الصغيرة تصل من دون مخزون دهني وبمعدة فارغة"، مؤكدةً أن الفحوص التي أجريت لمعرفة ما إذا كانت مصابة بانفلونزا الطيور جاءت سلبية.

ورأت ليزاغوين أن "من الطبيعي أن تنفق نسبة معينة، لكن ليس بهذا القدر"، مذكّرة بأن ظاهرة مماثلة سجّلت العام المنصرم في البرازيل ولم يُعرف سببها أيضاً.