السعودية: عودة حج هذا العام بدون شروط العمر والعدد

أعلنت وزارة الحج والعمرة في السعودية، اليوم الإثنين، أن موسم الحج الذي سيحل بعد أشهر سيكون بلا غالبية القيود التي فرضتها جائحة كورونا طوال السنوات الثلاث الماضية، ولا سيما شرط العمر وعدد الحجاج.

ونقلت الوزارة عن وزيرها توفيق الربيعة قوله إن "أعداد الحجّاج في موسم 1444 هجري ستعود كما كانت قبل جائحة كورونا، دون شروط على العمر".