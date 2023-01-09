السعودية: عودة حج هذا العام بدون شروط العمر والعدد
أعلنت وزارة الحج والعمرة في السعودية، اليوم الإثنين، أن موسم الحج الذي سيحل بعد أشهر سيكون بلا غالبية القيود التي فرضتها جائحة كورونا طوال السنوات الثلاث الماضية، ولا سيما شرط العمر وعدد الحجاج.
ونقلت الوزارة عن وزيرها توفيق الربيعة قوله إن "أعداد الحجّاج في موسم 1444 هجري ستعود كما كانت قبل جائحة كورونا، دون شروط على العمر".
كما نقلت وسائل إعلام محلية عن الوزير الربيعة، الذي كان يتحدث في مؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة "إكسبو الحج"، قوله إن "الحج هذا العام سيكون بنفس العدد قبل جائحة كورونا، ما يعني أن أكثر من مليوني حاج سيؤدون المناسك".
وأضاف أنه "سيتم تخفيض قيمة التأمين الطبي للحجاج بنسبة 73% والمعتمرين بنسبة 63%"، مؤكدا "عودة الحج هذا العام بدون قيود أو شروط".
وأوضح الربيعة أنه "سيتم السماح لبعثات الحج بالتعاقد مع أي شركة مرخصة بهدف تعزيز التنافسية".
وأعلنت وزارة الحج، قبل أيام، فتح باب التسجيل لحجاج الداخل، مبينة أن "باقات الحج للمواطنین والمقیمین من داخل المملكة تأتي ضمن 4 فئات متنوعة وبأسعار مناسبة، من بینھا الباقة الاقتصادیة التي تبدأ من 3984 ریالاً.. بالإضافة إلى تنویع إمكانیة الدفع، إما بدفع كامل المبلغ أو عبر الدفع الجزئي على 3 دفعات".
وتتضمن أھم ضوابط التقدیم إكمال المتقدمین التحصین باللقاحات الخاصة بفیروس كورونا (كوفید -19) و"الإنفلونزا الموسمیة"، بالإضافة إلى الحصول على شھادة تطعیم ساریة المفعول تثبت تلقي لقاح "الحمى الشوكیة الرباعي ACYW "قبل القدوم إلى الحج بمدة لا تقل عن 10 أیام.