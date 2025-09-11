فرنسا تكشف عن قائمة أفلامها المرشحة للأوسكار 2026

كشف المركز الوطني للسينما في فرنسا (CNC) عن قائمته المختصرة للأفلام المرشحة لتمثيل البلاد في فئة أفضل فيلم روائي عالمي ضمن حفل توزيع جوائز الأوسكار الـ98 المقرر في مارس 2026.

ويأتي الإعلان بعد اجتماع لجنة الاختيار، وسط ترقب من النقاد والجمهور، خصوصا أن فرنسا لم تفز بالجائزة منذ فيلم Indochine عام 1993.

تعكس القائمة تنوع الإنتاج الفرنسي، بين الدراما، والخيال، والتحريك، والقصص السياسية؛ ما يضع المنافسة على مستوى رفيع هذا العام.

فيما يلي القائمة المختصرة لأفضل فيلم عالمي فرنسي:

Nouvelle Vague

فيلم أبيض وأسود من إخراج الأمريكي ريتشارد لينكلاتر، مستوحى من الموجة الفرنسية الجديدة، ولاقى استحسان النقاد بعد عرضه في مهرجان كان. ستعرضه دور السينما الأمريكية في 31 أكتوبر، ويُطرح لاحقا على نتفليكس في 14 نوفمبر.

Arco

فيلم رسوم متحركة من إنتاج مشترك بين فرنسا ولوكسمبورغ، يروي قصة طفل يسافر عبر الزمن ويعلق في عام 2075، ويحاول العودة بمساعدة فتاة تُدعى آيريس، شاركت ناتالي بورتمان في دعم المشروع.

It Was Just an Accident

أحدث أعمال المخرج الإيراني جعفر بناهي، والذي حصد جوائز عالمية، وعرض في مهرجان كان، مع توقعات بدعم شركات أمريكية للفيلم في حملات الجوائز.

Little Sister

دراما فرنسية جزائرية من إخراج حفصية حرزي، تحكي صراع فتاة مراهقة بين ولائها لعائلتها وانجذابها العاطفي.

Private Life

فيلم من إخراج ريبيكا زلوتوفسكي، تلعب فيه جودي فوستر دور طبيبة نفسية تتورط في لغز غامض بعد وفاة أحد مرضاها، ويُعد أول ظهور كامل لها بالفرنسية منذ نحو عشرين عاما.

وتتضمن أبرز المواعيد في سباق الأوسكار 2026، اختيار اللجنة الفرنسية للفيلم النهائي في 17 سبتمبر 2025، يلي ذلك الموعد النهائي لتقديم الترشيحات للأكاديمية في 1 أكتوبر.

أما الإعلان عن القائمة المختصرة التي تضم 15 فيلما فسيتم في 16 ديسمبر، على أن تُعلن الترشيحات النهائية المكونة من خمسة أفلام في 22 يناير 2026. ويُختتم السباق بحفل توزيع جوائز الأوسكار الـ98 في 15 مارس 2026.