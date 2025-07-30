توم كروز وآنا دي أرماس يؤكدان علاقتهما العاطفية

بعد أشهر من الشائعات، يبدو أن نجمي هوليوود توم كروز وآنا دي أرماس أكّدا علاقتهما الرومانسية خلال نزهة هادئة في مدينة وودستوك بولاية فيرمونت الأميركية.

ووفقًا لما نشره موقع TMZ، فقد التقطت عدسات الكاميرا صورًا للثنائي وهما يتجولان، جنبًا إلى جنب، ممسكين بأيدي بعضهما البعض.

ووفقًا للتقارير، قضى الثنائي اليوم في التسوق، وتوقّفا لتناول المثلجات، كما قاما بجولة بالسيارة عبر متنزه قريب.

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ويأتي هذا الظهور العلني بعد سلسلة من المشاهدات التي أثارت جدلاً حول طبيعة العلاقة بين النجمين، بدأت، منذ فبراير الماضي عندما شوهدا معًا على العشاء في لندن. وفي حين أنكرت مصادر حينها وجود علاقة عاطفية، وأكدت أن اللقاء كان لمناقشة مشاريع مشتركة مستقبلية، فإن تكرار ظهورهما سويًا، لاحقًا، أضفى مزيدًا من المصداقية على شائعات العلاقة.

وفي مايو، حضر كروز حفل عيد ميلاد دي أرماس الـ37 في لندن، وتم تصويرهما وهما يتجولان معًا في أحد المتنزهات. كما شوهدا بعد ذلك في مطار لندن الهليكوبتري لأيام متتالية، وهما يصعدان على متن طائرة خاصة بصحبة كلابها وحقائب قليلة، في مشهد يشير إلى رحلة مشتركة.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، رُصدا وهما يرقصان في حفل لفرقة "أواسيس" في لندن، حيث بدا كروز وهو يحاول الإمساك بيد دي أرماس. كما قضيا وقتًا معًا على شاطئ في جزيرة مينوركا الإسبانية، ما زاد من التكهنات حول طبيعة علاقتهما.