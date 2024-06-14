العثور على قطط مجمدة يثير جدلاً في المغرب

أثار العثور على جثث وأعضاء قطط مجمدة، داخل حاوية للنفايات في المغرب، ضجة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية.

ووثق عامل نظافة في أثناء مزاولة عمله بالعاصمة الرباط عثوره على جثث قطط مجمدة في مكب للنفايات، متسائلًا عن سبب تجميدها ورميها بتلك الطريقة "البشعة".

وعبّر العامل ويدعى محفوظ لعفر وهو وجه معروف على المنصات الاجتماعية بالمملكة عن صدمته الكبيرة، لحظة عثوره على القطط المجمدة، مستنكرًا وجودها بهذا الشكل، لا سيما أنها كانت تحمل آثار أمصال معلقة بأطراف من أجسادها.

ورجّح أن يكون سبب وجود جثث تلك القطط في مكب النفايات راجع إلى كونها ناجمة عن وفاتها في إحدى المصحات البيطرية.

وحيال ذلك، عبر نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن صدمتهم من مشاهد جثث القطط.