حقيقة صور "طير الأبابيل" المتداولة عبر منصات التواصل الاجتماعي

وذكرت بعض المنشورات بأن الطير الوارد ذكرها في القرآن الكريم، هي ذاتها الطير التي يجري تداول صورها، لكونها تحمل خصائص مختلفة عن باقي الطيور، أو أنها لا تُحسب على فئة الطيور"، بالإضافة إلى كونها نادرة الظهور.

ونسب مدونون أوصافًا مختلفة لهذه الطيور منها أن "قوائمها طويلة ومخالبها كبيرة بما لا تتناسب مع حجمها".

غير أن خبراء أشاروا إلى أن هذا الأمر يندرج في سياق المنشورات التي تدعي اكتشاف حقائق علمية مؤيدة لنصوص دينية، أو التي تثير مشاعر إيمانية تجذب التفاعلات على الصفحات والحسابات الناشرة لها.

وأوضح الخبراء بأن كلمة "أبابيل" ليست اسمًا لنوع من الطيور، وما ورد في المنشورات يحتوي على أخطاء علمية، مؤكدين أن صور الطير المتداولة ليست نادرة الظهور وليست خارج التصنيفات، بالإضافة إلى عدم امتلاكها مخالب غير متناسبة مع حجمها، بحسب الخبراء.

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن الأستاذة الجامعيّة المصرية، بسمة شتا، المتخصصة في علم الحيوان: "هذا طائر شائع يُطلق عليه اسم Swift، وهو ضمن طائفة من الطيور من رتبة السماميات Apodiformes"، مؤكدة بأنه "لا صحة لما قيل عن إنّه خارج التصنيفات العلمية أو إنه نادر الظهور".