الفنان خالد عبدالرحمن يحيي حفلا جماهيريا في جرش

وحول مشاركته في الدورة 37 لمهرجان جرش كتب الفنان خالد عبدالرحمن عبر حسابه على تطبيق " تيك توك" "أنا سعيد بأنني سأشارك في مهرجان جرش في الأردن وأحبابي في الأردن يشرفني أن أكون متواجدا بينهم، والفرحة التي تغمرني لا توصف لأنها أول مشاركة لي في الأردن".