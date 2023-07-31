الفنان خالد عبدالرحمن يحيي حفلا جماهيريا في جرش
أشعل الفنان السعودي خالد عبدالرحمن، أجواء رابع ليالي مهرجان جرش للثقافة والفنون في ليلة وصفت بالأضخم منذ انطلاق المهرجان في 27 من الشهر الجاري.
وتزاحم الجماهير لحجز أماكن لهم على المسرح الجنوبي في المدينة الأثرية شمال الأردن قبل بدئها بساعة.
واستهل صاحب "وشلون مغليك" حفلته بأغنية "زليت" وسط هتاف جماهيري ردد مع الفنان السعودي الأغاني التي اشتهر بها "أبو نايف"، مثل "ماني على فرقاك ناوي" و "تقوى الهجر" و "أنت أجمل حب وإحساس وشعور" و "خذني بقايا جروح".
وحول مشاركته في الدورة 37 لمهرجان جرش كتب الفنان خالد عبدالرحمن عبر حسابه على تطبيق " تيك توك" "أنا سعيد بأنني سأشارك في مهرجان جرش في الأردن وأحبابي في الأردن يشرفني أن أكون متواجدا بينهم، والفرحة التي تغمرني لا توصف لأنها أول مشاركة لي في الأردن".