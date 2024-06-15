مقتل 3 إسرائيليين بحادث سير في سيناء

لقي 3 سائحين إسرائيليين مصرعهم اليوم، بحادث سير مروع في منطقة أوزر في شبه جزيرة سيناء المصرية.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن القتلى الثلاثة هم طفل يبلغ من العمر خمس سنوات ووالديه من منطقة كفر قاسم.

وأضافت، أن طفلين آخرين كانا في السيارة أصيبا بجروح متوسطة إلى خطيرة ونُقِلا إلى مستشفى محلي لتلقي المزيد من العلاج الطبي.