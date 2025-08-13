مصرع عائلة إثر سقوط شجرة على سيارتهم بسبب فيضانات تينيسي

لقي أب وأم وطفلهما حتفهم عندما سقطت شجرة على سيارتهم وسط أمطار غزيرة وفيضانات في ولاية تينيسي الأمريكية، حسبما قال مسؤول، اليوم الأربعاء.

وقالت المتحدثة باسم مكتب إدارة الطوارئ في مقاطعة هاميلتون، إيمي ماكسويل، عبر الهاتف، إن الثلاثة لقوا حتفهم عندما تسببت التربة المشبعة بالمياه في سقوط شجرة كبيرة على سيارتهم في ضاحية إيست ريدج بمدينة تشاتانوجا، بعد منتصف الليل بقليل.

وتابعت ماكسويل، أن المدى الكامل للأضرار لم يُعرف بعد. وأضافت أن مسؤولي المقاطعة سيتفقدون الأضرار في منطقة إيست ريدج، صباح اليوم (بالتوقيت المحلي).

وتم خلال الفيضانات إنقاذ أشخاص عالقين في المنازل والمركبات التي غمرتها المياه، يوم أمس الثلاثاء. وتستعد المنطقة لمزيد من الأمطار والفيضانات، اليوم الأربعاء. وأعلن عمدة مقاطعة هاميلتون ويستون وامب حالة طوارئ محلية، ليلة الثلاثاء، مع استجابة المستجيبين الأوائل للفيضانات المفاجئة وحث السكان على توخي الحذر الشديد.

وأصدرت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية تحذيرا من الفيضانات لمعظم أنحاء وسط تينيسي حتى ليلة الأربعاء، محذرة من فيضانات مفاجئة متفرقة مع هطول أمطار غزيرة شبيهة بالأمطار الاستوائية واحتمال تكوّن عواصف متتالية، خاصة فوق المناطق المشبعة بالفعل بالمياه.

وقال مسؤولو إدارة الإطفاء في تشاتانوجا، إن فرق الإطفاء أنقذت سائقي سيارات عالقين في مركباتهم ومقيمين عالقين في منازلهم. وتسببت الفيضانات في إغلاق أجزاء من الطريق السريع 24 في المنطقة، لكنه أعيد فتحه بمجرد انحسار مياه الفيضانات.

وفقًا لمكتب عمدة مقاطعة هاميلتون، أنقذت فرق الإنقاذ السريعة في المياه سكان ثلاثة منازل في إيست ريدج كانوا محاصرين بسبب ارتفاع مياه الفيضانات.