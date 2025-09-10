سيلينا غوميز تفاجئ جمهورها بحامل خاتم زفافها

ظهرت المغنية والممثلة سيلينا غوميز، 33 عامًا، في برنامج The Tonight Show Starring Jimmy Fallon، حيث تحدثت بصراحة عن خطط زفافها وخطيبها بيني بلانكو.

وأثناء جلوسها مع زملائها في مسلسل Only Murders in the Building، مارتن شورت وستيف مارتن، قالت: "الأمر رائع، أنا محظوظة جدًا، كل شيء يسير على ما يرام، وأنا متحمسة جدًا".

وعند سؤالها عما إذا كان شورت (75 عامًا) ومارتن (80 عامًا) مدعوين لحفل الزفاف، أجابت: "بالتأكيد، هما مدعوان، ومارتي سيكون حامل الخاتم".

ومازح مارتن شورت الجمهور بتمثيل مشهد تقديم الخاتم، حيث ركع على ركبة واحدة ورفع يده قائلًا بصوت يشبه غولم من سيد الخواتم: "هذا خاتمكِ يا سيلينا، خذيه".

وأضاف شورت ضاحكًا: "نحن جميعًا متحمسون لأننا نحب هذه السيدة وخطيبها باد باني"، وسط ضحك الحضور.

وكان الثنائي قد أعلن خطوبتهما في ديسمبر الماضي عبر إنستغرام.

وأعلنت مصادر فنية أنّ النجمة سيلينا غوميز وخطيبها بيني بلانكو يخططان لإقامة حفل زفافهما في نهاية أيلول/ سبتمبر الجاري بمنطقة مونتيسيتو في سانتا باربرا جنوبي كاليفورنيا، في حدث يكتنفه أكبر قدر من السرية، وفق موقع TMZ.