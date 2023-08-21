"ماسك" و "زوكربيرج" مدعوان لحسم صراعهما في تركيا
اقترح رئيس لجنة الصناعة والتجارة والطاقة والموارد الطبيعية بالبرلمان التركي، مصطفى ورانك، على مارك زوكربيرج، مؤسس "فيس بوك"، وإيلون ماسك مالك موقع "إكس" - تويتر سابقًا، المجيء إلى تركيا وحسم الصراع الدائر بينهما في حلبة المصارعة.
وبحسب ما أوردته صحيفة "حرييت" التركية، دعا ورانك، الملياردير إيلون ماسك ومارك زوكربيرج لحسم المعركة المشتعلة بينهما منذ عدة أشهر بمصارعة الزيت المشهورة في تركيا.
وذكر ورانك في حسابه عبر موقع (إكس) أن مصارعة الزيت في تركيا تحظى بمكانة خاصة كوسيلة سلمية لتصفية لحسابات، ومن هذا المنطلق دعا المليارديران لحسم معركتهما بشكل صحيح من خلالها.
وبدأت قصة نزال إيلون ماسك ومارك زوكربيرج في الـ21 من يونيو الماضي، وذلك في أعقاب انتشار أخبار عن إطلاق "ميتا" تطبيقًا يحاكي تويتر، وهو تطبيق "ثريدز" الذي أطلقته الشركة لاحقًا، وهو ما انتقده ماسك ملمحًا إلى خطورة سيطرة "ميتا" وزوكربيرج على جميع تطبيقات التواصل الاجتماعي، ليرد عليه صانع المحتوى الذي نشر التقرير عن تطبيق "ثريدز" بأن عليه الحذر لأن زوكربيرج أصبح لاعب "جوجوتسو"، وهي من الألعاب القتالية اليابانية.
المصدر: صحيفة "حرييت" التركية