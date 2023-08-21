"ماسك" و "زوكربيرج" مدعوان لحسم صراعهما في تركيا

اقترح رئيس لجنة الصناعة والتجارة والطاقة والموارد الطبيعية بالبرلمان التركي، مصطفى ورانك، على مارك زوكربيرج، مؤسس "فيس بوك"، وإيلون ماسك مالك موقع "إكس" - تويتر سابقًا، المجيء إلى تركيا وحسم الصراع الدائر بينهما في حلبة المصارعة.

وبحسب ما أوردته صحيفة "حرييت" التركية، دعا ورانك، الملياردير إيلون ماسك ومارك زوكربيرج لحسم المعركة المشتعلة بينهما منذ عدة أشهر بمصارعة الزيت المشهورة في تركيا.