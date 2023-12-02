وفاة أول قاضية تنضم إلى المحكمة العليا الأمريكية

توفيت القاضية الأمريكية السابقة ساندرا داي أوكونور، أول امرأة تنضم إلى المحكمة العليا الأمريكية وكانت تعتبر صوت الاعتدال فيها، الجمعة عن عمر ناهز 93 عاما.

وكان الرئيس الجمهوري الأسبق رونالد ريغان قد اختار أوكونور عام 1981 لعضوية المحكمة العليا قبل أن تتقاعد عام 2006 لمساعدة زوجها جون أوكونور الذي كان يعاني مرض الزهايمر وتوفي عام 2009.

وبعد أوكونور، عُيّنت خمس قاضيات أخريات في المحكمة العليا، لا تزال أربع منهن في مناصبهن حاليا، وهو رقم قياسي بالنسبة إلى النساء في هذه المؤسسة.

وأعلنت أوكونور عام 2018 أنها ستترك الحياة العامة لمواجهة "الخرف، وعلى الأرجح مرض الزهايمر".

وقالت المحكمة العليا في بيان إن أوكونور توفيت صباح الجمعة في فينيكس عاصمة ولاية أريزونا (جنوب غرب)، موضحة أن الوفاة "سببها مضاعفات مرتبطة بالخرف المتقدم، وعلى الأرجح الزهايمر، ومرض في الجهاز التنفسي".

وطوال ربع قرن من عملها في المحكمة العليا، عُرفت أوكونور بمواقفها الوسطية والبراغماتية. وكان الرئيس الديموقراطي باراك أوباما قد منحها عام 2009 وسام الحرية، أعلى وسام مدني أمريكي.