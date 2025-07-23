بعد 50 عاما.. بريطانيا تُعيد لوحة مسروقة إلى إيطاليا

وافقت امرأة بريطانية على إعادة لوحة فنية من عصر النهضة إلى المتحف الإيطالي الذي سُرقت منه عام 1973.

وتُظهر اللوحة مشهداً للعذراء والمسيح الطفل، رسمها الفنان أنطونيو سولاريو في القرن السادس عشر، وسُلمت إلى المتحف المدني في بيلونو خلال حفل صغير.

باربارا دي دوزا، التي ورثت اللوحة من زوجها السابق المتوفى، كانت قد رفضت في البداية إعادتها.

وكان القانون البريطاني، وبشكل خاص "قانون التقادم لعام 1980"، يمنحها الحق القانوني في الاحتفاظ بها، حيث يسمح بامتلاك المقتنيات المسروقة بعد مرور ست سنوات على شرائها إذا لم تكن مرتبطة مباشرة بالسرقة.

لكنها قررت في نهاية المطاف إرجاع اللوحة هذا الشهر، بعد تشجيع من كريستوفر مارينييلو، المتخصص في استعادة الأعمال الفنية المنهوبة.

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وعمل مارينييلو، مؤسس مؤسسة "آرت ريكوفري إنترناشونال"، على هذه القضية مجاناً، مدفوعًا بجذور عائلته التي تعود إلى منطقة فينيتو حيث تقع مدينة بيلونو، بحسب موقع "آرتنت".

وبدأ التواصل مع باربارا دي دوزا قبل عام، محاولًا إقناعها بالتخلي عن حقها القانوني لصالح التزام أخلاقي، واصفًا إياها بـ"المتشككة" في البداية، لكنه تمكن من كسب ثقتها وتوعيتها بالتعقيدات المرتبطة بامتلاك عمل فني مسروق.