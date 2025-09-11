من على مسرح الجريمة.. فيديو يوثق حادثة غريبة لحظة اغتيال تشارلي كيرك

في حادثة غريبة أعقبت مقتل المؤثر الأمريكي اليميني تشارلي كيرك أمس الأربعاء في حرم جامعة يوتا، برصاصة واحدة من قناص، غزا مقطع مصور منصات التواصل الاجتماعي، أظهر أحد الحضور وهو يشرع بسرقة قبعات تحمل شعار "MAGA - اجعل أمريكا عظيمة مجدداً" من على منصة مسرح الجريمة.

وأظهر الفيديو المتداول على منصات التواصل الاجتماعي أحد الأشخاص وهو يقوم بسرقة القبعات الحمراء، التي عادة ما يرتديها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومؤيدوه من الجمهوريين.

ودون أن يلوذ الشخص بالفرار كتصرف طبيعي بعد عملية إطلاق النار واغتيال كيرك، قام بكل برود بتوزيع القبعات الحمراء على الجماهير ليطلب منه أحد عناصر الشرطة بغضب الابتعاد عن الموقع.

ووقعت عملية القتل، التي سجلتها بالتفصيل مقاطع فيديو انتشرت بسرعة على الإنترنت، خلال فعالية في منتصف النهار حضرها 3 آلاف شخص بجامعة يوتا فالي في أوريم بولاية يوتا، على بعد حوالي 65 كيلومترا جنوبي سولت ليك سيتي.

يعد تشارلي كيرك، المؤثر اليميني، الذي قُتل الأربعاء بعد تعرضه لإطلاق نار خلال فعالية في حرم إحدى الجامعات في ولاية يوتا، الحليف المقرب للرئيس الأمريكي دونالد ترمب، والذي لعب دوراً مؤثراً في حشد الناخبين الجمهوريين الشباب في الانتخابات الأميركية الأخيرة.

وأشاد ترامب بكيرك، الذي توفي عن 31 عاما، لاعتباره عنصرا حاسما أسهم بحصوله على أصوات الشباب أثناء الانتخابات الأمريكية.

وقال بو ماسون مفوض إدارة السلامة العامة في ولاية يوتا في مؤتمر صحفي عقد بعد أربع ساعات من الحادث إن الجاني الوحيد المشتبه به "لا يزال طليقا".

وأضاف ماسون للصحفيين أن لقطات كاميرات المراقبة أظهرت شخصا يُعتقد أنه المهاجم يرتدي ملابس داكنة. لكن بعد حوالي ثماني ساعات من وقوع الحادث أكدت السلطات أنها لم تحتجز أي مشتبه به.

وأصدرت شرطة الولاية بيانا مساء أمس الأربعاء، قالت فيه إن رجلين تم اعتقالهما، وتم استجواب أحدهما من قبل سلطات تنفيذ القانون، ولكن تم إطلاق سراحهما.

وأضافت "لا توجد حاليا أي صلة بين أي من هذين الشخصين وإطلاق النار. يجري التحقيق والبحث عن مطلق النار".

وأعلن مدير مكتب التحقيقات الفدرالي (إف بي آي) كاش باتيل أنّ الشخص الذي أوقف بشبهة اغتيال المؤثّر اليميني تشارلي كيرك الذي قُتل بالرصاص الأربعاء خلال فعالية جامعية في ولاية يوتا أطلق سراحه بعيد توقيفه.

وكتب باتيل على منصة إكس إنّ "الشخص المحتجز أُطلق سراحه بعد استجوابه من قِبل جهات إنفاذ القانون. تحقيقنا مستمرّ، وسنواصل نشر المعلومات حرصا على الشفافية".