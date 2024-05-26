ماسك يكشف عن "السلاح الرابح" في حروب المستقبل (فيديو)

أكد رجل الأعمال الأمريكي الملياردير إيلون ماسك، أن الحروب الحديثة باتت تتطلب أسلحة من نوع جديد، وأنّ الأسلحة المستخدمة الآن في العالم لم تعد مناسبة لخوض هذه الحروب.

وكتب ماسك في حسابه على منصة "إكس" تعليقًا على فيديو للملياردير الأمريكي ديفيد ساكس، إن "حاملات الطائرات، وكل المعدّات التي يقودها البشر ويتحكمون بها تعتبر تقنيات عفا عليها الزمن" وفق تعبيره.

وكان ساكس تحدَّث في حوار بالفيديو نشره على حسابه في منصة "إكس" وقال فيه إن "الطائرات دون طيار ستصبح مستقبل الحرب".