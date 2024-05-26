ماسك يكشف عن "السلاح الرابح" في حروب المستقبل (فيديو)
أكد رجل الأعمال الأمريكي الملياردير إيلون ماسك، أن الحروب الحديثة باتت تتطلب أسلحة من نوع جديد، وأنّ الأسلحة المستخدمة الآن في العالم لم تعد مناسبة لخوض هذه الحروب.
وكتب ماسك في حسابه على منصة "إكس" تعليقًا على فيديو للملياردير الأمريكي ديفيد ساكس، إن "حاملات الطائرات، وكل المعدّات التي يقودها البشر ويتحكمون بها تعتبر تقنيات عفا عليها الزمن" وفق تعبيره.
وكان ساكس تحدَّث في حوار بالفيديو نشره على حسابه في منصة "إكس" وقال فيه إن "الطائرات دون طيار ستصبح مستقبل الحرب".
وأضاف ساكس: "إذا فشلت الولايات المتحدة في إدراك ذلك قريبًا، فسوف يتغير توازن القوى العالمي بشكل جذري" بحسب قوله.
ويقول متابعون وخبراء إن الطائرات دون طيار أحدثت متغيرات كثيرة في الحروب، مثل تخفيض التكلفة البشرية والمادية وتغير مفهوم القوة، كما إنها وفرت تسهيلات مختلفة لكل من تقع في قبضته هذه التقنية ولعبت دورًا بارزًا في كثير من الحروب، وحفَّزت الدول على تصنيعها أو الحصول عليها.