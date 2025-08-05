صفاء أبو السعود مفاجأة ختام المهرجان القومي للمسرح

كشف المهرجان القومي للمسرح المصري عن مفاجأة جديدة تتعلق بحفل الختام، إذ أكد القائمون على التنظيم أن الفنانة صفاء أبو السعود ستكون نجمة الحفل، وستقدم لجمهورها أغنية جديدة بعنوان "مسرحنا حياة".

وستكون هذه الأغنية بمثابة تحية للمسرح المصري واحتفاءً بعراقته وأثره في تشكيل الوعي، خاصة وأنها ستستعرض تاريخ أهم وأبرز نجوم المسرح، وهي من كلمات الشاعر عبدالله حسن، ألحان شريف حمدان، توزيع أسامة عبد الهادي.

ومن المتوقع أن يرافق الأغنية الاستعراض المميز على المسرح، خاصة وأن صفاء أبو السعود ومنذ بدايه مشوارها الفني، تفضل تقديم أعمال ذات طابع خاص ومميز.

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وأبدى محبو صفاء أبو السعود حماسهم لعودتها إلى الساحة الفنية وتقديمها لأعمال جديدة، مشددين على رغبتها الدائمة على التواصل مع جمهورها.

يشار إلى ان آخر أعمال الفنانة صفاء أبو السعود هو مسلسل "يوميات صفصف" من إنتاج المجلس القومي للمرأة، وهو حلقات متصلة منفصلة تدور في إطار اجتماعي كوميدي ويرصد مجموعة من أهم العادات والتقاليد الاجتماعية فى المجتمع، بالإضافة إلى أهم قضايا الأسرة والمرأة المصرية؛ ما يساهم فى رفع الوعي بهذه القضايا.

وقدمت صفاء أو السعود مسلسل "يوميات صفصف"، بمشاركة كل من حلمي فودة، ونجاح حسن، وعبير مكاوي، ومصطفى درويش، ورانيا فتح الله، وليلى عبد القادر لؤي سامي. والعمل من تأليف أحمد القصبي وإخراج تامر شحاتة.