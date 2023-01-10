3 علامات تدل على نقص اليود في جسمك

يعتبر اليود من أهم العناصر التي تساعد الجسم على إنتاج هرمونات الغدة الدرقية وتنظيم الطاقة، كما إنه أساس للنمو العصبي لدى الأطفال.

وبحسب موقع prevention الصحي، فإنه غالبا ما يتم ربط اليود بملح الطعام، لأنه يتواجد بنسب متباينة في جميع أنواع الملح كما تتم مضاعفة نسبته في أنواع أخرى، خاصة بعدما اكتشف الباحثون أن أكثر من 50 مليون شخص حول العالم يعانون من نقصٍ في اليود.

ما علامات نقص اليود؟

يقول الأطباء إن أعراض نقص اليود تبدأ في الظهور عندما تكون نسبته شحيحة في الجسم، وأضافوا أن هناك تباينًا كبيرًا في مستويات اليود من يوم إلى يوم، لذلك قد يحتاج الفرد إلى ما لا يقل عن 10 أو 12 اختبارًا لمعرفة ما إذا كان يعاني من نقص اليود فعلا.

لكن هناك علامات حمراء يجب الانتباه إليها لمعالجة نقص اليود في الوقت المناسب وهي:

تضخم الغدة الدرقية

وفقًا لمعاهد الصحة الوطنية الأمريكية، فإنه عندما ينخفض مستوى اليود، تبدأ الغدة الدرقية بضخ المزيد من هرمون الثيروتروبين؛ ما يؤدي بالعادة إلى تضخمها، وهو أكثر أعراض نقص اليود شيوعًا.

وتقول، ميليسا ماجومدار، أخصائية التغذية وأمراض السمنة في مركز بريغهام "قد يكون تضخم الغدة الدرقية مرئيًّا على شكل كتلة في مقدمة العنق، أو غير مرئي، إذ يتم اكتشافه من خلال تصوير الموجات فوق الصوتية أو التصوير المقطعي.

ومن أحد الأعراض الشائعة التي تظهر على المريض: الشعور بالاختناق أو صعوبة في التنفس أو البلع.