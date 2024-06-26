تشاجرا عبر الإنترنت.. فسافر ليقتله

قرر شاب في الولايات المتحدة السفر من نيوجيرسي إلى فلوريدا، للانتقام من آخر بسبب شجار معه على الإنترنت، بعد تنافسهما في إحدى الألعاب الإلكترونية.

وعزم إدوارد كانج، البالغ من عمره 20 عامًا، على قتل المجني عليه، حيث مكث في فلوريدا في أحد الفنادق، ثم اشترى مطرقة وكشافًا للإضاءة، وتوجه بعدها إلى منزل خصمه، الذي لم يتم الكشف عن هويته.

ووفق موقع شبكة "سي بي إس"، كشفت الشرطة أن المتهم دخل منزل خصمه من الباب الأمامي، الذي تبين أنه لم يكن موصدًا، ثم صعد إلى غرفته وبدأ يضربه بالمطرقة على رأسه.

وعندما أخذ الضحية بالصراخ استيقظ زوج أمه، الذي تدخل لإنقاذه وأبلغ الشرطة.

ووصلت الشرطة التي وجدت الدماء في مدخل المنزل وغرفة المجني عليه، ونقلته والجاني إلى المستشفى، وفيما يعاني المجني عليه من إصابات خطيرة في الرأس إلا أنها لا تهدد حياته، بينما نقل الجاني للسجن، ويواجه تهمتي الشروع في القتل والسطو المسلح.

ولم يكشف المتهم أسباب جريمته كاملة، مدعيًا في التحقيقات أن "المجني عليه شخص سيئ على الإنترنت"، قبل أن يستفسر عن المدة التي سيقضيها في السجن قبل أن يعود إلى منزله.