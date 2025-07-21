ابن جو بايدن يفتح النار على جورج كلوني

هاجم هانتر بايدن الممثل جورج كلوني، الذي كان دعا والده جو إلى الانسحاب من السباق الرئاسي الأمريكي، في مقابلات نُشرت الاثنين، بعد مرور عام على تخلي الديمقراطي عن مسعاه لولاية ثانية في البيت الأبيض.

وقال النجل الأصغر لجو بايدن للصحافي أندرو كالاهان، في مقابلة استمرت أكثر من ثلاث ساعات: "تبا له ولكل المقربين منه"، مضيفا: "جورج كلوني اللعين ليس ممثلا لعينا... هو علامة تجارية".

وفي مقابلة أخرى مع الرئيس السابق للحزب الديمقراطي، جيمي هاريسون، سأل هانتر بايدن: "هل تعتقدون حقا أن هذه الناخبة في غرين باي بولاية ويسكونسن تكترث لرأي جورج كلوني بشأن المرشح الذي يجب أن تصوّت له؟".

وكان كلوني دعا بايدن، في 10 تموز/يوليو 2024، للانسحاب، قبل أقل من أربعة أشهر على الانتخابات التي كانت مقررة مطلع تشرين الثاني/نوفمبر.

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وأتى ذلك في ظل شكوك متزايدة في المعسكر الديمقراطي بشأن أهلية بايدن في خوض السباق الرئاسي؛ نظرا لتقدمه في السن، بعد أيام من مناظرة تلفزيونية مع دونالد ترامب قدّم فيها أداء كارثيا وبدا مشتتا ومتعبا.

وكتب كلوني حينها مقال رأي بعنوان "أحب جو بايدن. لكننا بحاجة إلى مرشح آخر"، نشرته صحيفة نيويورك تايمز.

وقال الممثل والمنتج الحائز على جائزة أوسكار إنه رأى بايدن هزيلا في حفل لجمع التبرعات، ومختلفا تماما عن المرشح الذي كان عليه عام 2020.

وأضاف: "أعتبره صديقا وأومن به. أومن بشخصيته وأخلاقه.. لكن المعركة الوحيدة التي لا يستطيع الفوز بها هي معركته مع الزمن".

وأعلن بايدن انسحابه من السباق في 21 تموز/يوليو 2024 لصالح نائبته في حينه كامالا هاريس، التي خسرت أمام الجمهوري ترامب في الانتخابات.

وقال هانتر بايدن في حديثه لكالاهان: "بأي حقٍّ تسيء معاملة رجل قدّم 52 عاما من حياته لخدمة هذه البلاد، وتقرر أنت جورج كلوني أنك ستشتري إعلانا على صفحة كاملة في صحيفة نيويورك تايمز اللعينة؟".

وبات هانتر بايدن، الذي واجه لسنوات مشكلات مع القضاء والإدمان، الهدف المفضل لليمين المتشدد الأمريكي باعتباره نقطة ضعف والده، الذي فقد نجله البكر بو بعد إصابته بالسرطان.