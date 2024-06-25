طارد ابنتهم.. أسرة تنهال على رجل وتضربه حتى الموت
رُبط عامل زراعي يبلغ من العمر 42 عامًا، بجذع شجرة وضُرب حتى الموت من قبل 5 أشخاص، بعد مطاردته ومضايقته لامرأة تبلغ من العمر 33 عامًا بقرية تشاندوانا في ولاية غوجارات بالهند، يوم الأحد الماضي.
وأفادت الشرطة بأنها اعتقلت الفتاة ووالدها و2 من إخوتها وأحد أقربائهم بتهمة القتل.
وكان شقيق الضحية، قدَّم شكوى للشرطة، مدعيًا أن مقتل شقيقه كان نتيجة مؤامرة مدبرة.
ووفقًا للتحقيقات الأولية، كان الضحية يطارد الفتاة منذ أشهر، خصوصًا عند ذهابها إلى معبد القرية.
وقبل ثلاثة أيام من الحادث المأساوي، حذَّرت الفتاة مطاردها من التواجد في المعبد، وفي تلك الليلة حضر، فهاجمته مع أفراد عائلتها، وربطوه بجذع شجرة قبل أن يعتدوا عليه بالعصي؛ ما أدى إلى وفاته بعد تعرضه لضربات قاتلة على رأسه وباقي أعضاء جسمه.
وقالت الشرطة إنها ما زالت تجري تحقيقاتها لتحديد دوافع الجريمة ومعاقبة المتهمين، وفقًا للقانون.