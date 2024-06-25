طارد ابنتهم.. أسرة تنهال على رجل وتضربه حتى الموت

رُبط عامل زراعي يبلغ من العمر 42 عامًا، بجذع شجرة وضُرب حتى الموت من قبل 5 أشخاص، بعد مطاردته ومضايقته لامرأة تبلغ من العمر 33 عامًا بقرية تشاندوانا في ولاية غوجارات بالهند، يوم الأحد الماضي.

وأفادت الشرطة بأنها اعتقلت الفتاة ووالدها و2 من إخوتها وأحد أقربائهم بتهمة القتل.

وكان شقيق الضحية، قدَّم شكوى للشرطة، مدعيًا أن مقتل شقيقه كان نتيجة مؤامرة مدبرة.