مصر.. إصابات بتصادم قطار ركاب وجرار في الإسكندرية

أُصيب 4 أشخاص بحادث تصادم وقع مساء الخميس بين قطار ركاب وجرار قطار آخر، في منطقة الورديان غربي مدينة الإسكندرية المصرية.

ووفق وسائل إعلام محلية، وقع التصادم أمام "مزلقان المكس" الواقع ضمن نطاق حيٍّ غربي الإسكندرية، عندما اصطدم قطار شبه خالٍ من الركاب بجرار قطار كان متوقفًا على أحد الأرصفة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يُفيد بوقوع الحادث، وبمعاينة الموقع تبين وجود 4 مصابين، رجل و3 سيدات، تتراوح أعمارهم بين 40 و53 عامًا، جميعهم يعانون كدمات وإصابات سطحية.

ونُقل المصابون إلى المستشفى الجامعي "الأميري" لتلقي الفحوص والعلاج اللازم، لا سيما أنه تم تحرير محضر بالواقعة، في حين باشرت النيابة العامة التحقيق لكشف ملابسات الحادث وتحديد المسؤوليات.