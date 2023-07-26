مجددًا.. كلب بايدن يهاجم عدة أشخاص في البيت الأبيض

هاجم "كوماندر"، وهو كلب للرئيس الأمريكي جو بايدن، أشخاصًا عدة، لا سيما في مقرّ الرئاسة الأمريكية، وهي المرة الثانية التي يواجه فيها سيّد البيت الأبيض مشاكل من هذا النوع مع أحد كلابه.

وسيتعيّن على "كوماندر"، وهو جرو من فصيلة "الراعي الألماني/German Shepherd"، أُحضر للمرة الأولى إلى البيت الأبيض، في العام 2021، أن يخضع مجددًا للتدريب بعد 10 حوادث على الأقل هاجم فيها أشخاصًا نقل أحدهم إلى المستشفى، بحسب وسائل إعلام أمريكية.

وفي أحد الحوادث عجزت السيدة الأولى جيل بايدن عن "استعادة السيطرة" على الكلب لدى مهاجمته أحد عناصر الخدمة السرية، وفق ما أوردته شبكة "سي إن إن" الإخبارية نقلًا عن رسائل إلكترونية تم الاطلاع عليها عبر "طلبات حرية المعلومات"، التي قدمتها منظمة "جوديشال ووتش" المحافظة.

وجاء في رسالة إلكترونية كتبها أحد عناصر الخدمة السرية: "أعتقد أنها مسألة وقت قبل أن يتعرّض أحد العناصر لهجوم أو للعض".

ووصفت مديرة اتصالات السيّدة الأولى جيل بايدن لـ"سي إن إن" الأجواء المحمومة في البيت الأبيض بأنها "بيئة فريدة، وغالبًا ما تثير توتر الحيوانات الأليفة التي تقتنيها العائلة".

وأشارت إلى أن عائلة بايدن تعمل مع جهاز الخدمة السرية، وموظفي البيت الأبيض، على إعداد بروتوكولات جديدة، وإخضاع الحيوانات للتدريب.

ولعائلة بايدن كلب آخر من الفصيلة نفسها هو "ميجور"، وقد واجه بدوره صعوبات في التأقلم مع أجواء البيت الأبيض.