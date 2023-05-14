أطول رجل في العالم يدلي بصوته في الانتخابات التركية
أدلى أطول رجل في العالم سلطان كوزن، اليوم الأحد بصوته في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التركية.
ووصل كوزن، الذي يحمل لقب أطول رجل في العالم بطول بلغ 2 متر و51 سم، إلى مركز الاقتراع في حي علي بيه الريفي بمنطقة ديريك في ماردين، بوساطة مقطورة الجرار، والتي أحضرت له بناء على طلبه؛ لأنه كان يعاني صعوبة في المشي، بحسب صحيفة يني شفق المحلية.
وأظهرت لقطات طريفة كوزن وهو يصوت داخل مركز الاقتراع حيث ظهر من خلف الستارة التي لم تكن كافية لتغطيه.
وبعد الإدلاء بصوته تمنى كوزين التوفيق لبلاده في الانتخابات.
ودخل كوزن البالغ من العمر 41 عامًا، في كتاب غينيس للأرقام القياسية كأطول رجل في العالم، إذ بلغ طوله 251.0 سم.
من جانب آخر أدلت التركية ريمسا غيلقي صاحبة الرقم القياسي كأطول امرأة في العالم بصوتها في الانتخابات العامة، عبر صندوق اقتراع جلب إلى منزلها لتتمكن من التصويت.
ويبلغ طول ريمسا غيلقي مترين و 15 سنتميترًا.