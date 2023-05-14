أطول رجل في العالم يدلي بصوته في الانتخابات التركية

أدلى أطول رجل في العالم سلطان كوزن، اليوم الأحد بصوته في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التركية.



ووصل كوزن، الذي يحمل لقب أطول رجل في العالم بطول بلغ 2 متر و51 سم، إلى مركز الاقتراع في حي علي بيه الريفي بمنطقة ديريك في ماردين، بوساطة مقطورة الجرار، والتي أحضرت له بناء على طلبه؛ لأنه كان يعاني صعوبة في المشي، بحسب صحيفة يني شفق المحلية.

