لبنان.. "أفعى فلسطين" تهاجم البيوت وسط غياب الأمصال (فيديو)

حذرت مصادر لبنانية من انتشار نوع من الأفاعي تسمى "أفعى فلسطين" والتي توصف بأنها "الأخطر" في لبنان، بعد انتشارها بكثرة هذا الصيف.

وبحسب خبراء الأفاعي، تعتبر "أفعى فلسطين" شديدة السمية وسمها يعمل على تلف الأنسجة والتخثر في الدم، وتؤدي إلى وفاة من تقوم بلدغه.

وازدادت هذا العام أعداد الإصابات بعضّات الأفعى التي تسبب ألماً وتورماً وقد تؤدي إلى بتر العضو المصاب بسمها أو حتى وفاة الشخص المصاب.

وتنتشر "أفعى فلسطين" أو"الأفعى الفلسطينية"، في فلسطين والأردن ولبنان، وتنتمي إلى عائلة الأفاعي "الحفرية"، وتتميز بجسمها الممتلئ ورأسها العريض.

وتشير المعلومات إلى أن "أفعى فلسطين" تعيش في مناطق متنوعة مثل الأراضي الزراعية والتلال الصخرية وأطراف الغابات والمناطق شبه الجافة.

وتنشط الأفعى خلال الليل في أشهر الصيف، بينما تنشط في النهار خلال الربيع والخريف، وتعتمد في الصيد على أسلوب الانتظار والانقضاض بمجرد ظهور الفريسة.

أخبار ذات علاقة مصرع رجل بعد لدغة أفعى جرسية في تينيسي الأمريكية

وأفادت تقارير لبنانية بأن الأفعى انتشرت، هذا الصيف بكثرة، بين البيوت بعد وصولها إلى المدن، من جوني إلى صيدا، وفق ما كشفت عنه عدة مصادر لبنانية.

وذكر أحد الخبراء أن أفعى فلسطين تبيض من 30 - 90 بيضة سنوياً، محذراً من أن التعامل غير الصحيح معها سيؤدي لوصولها إلى بيروت وصور وصيدا العام المقبل.

وشدد على أن قتل الأفاعي غير السامة يسمح بانتشار هذه الأنواع الخطيرة من الأفاعي، والتي تعد الفلسطينية أكثرها خطورة، فهي تهاجم أقفاص الطيور والمنازل بلا هوادة.

ونوه بأن من الضروري تصوير الأفعى بالهاتف أو بكاميرا، حال عضت أي شخص، لمعرفة طبيعة المصل الذي يجب أن يمنح للمصاب، بعد تحديد نوع الأفعى.

وقدم عدة نصائح في حال تعرض أي شخص للدغ، حيث أولها سكب الماء مكان اللدغة مع عدم فرك مكان اللدغة لمنع انتشار السم، ويمنع ربط اليد ومص السم وشرب الماء.

وأكد أن هذه النصائح تمنح المصاب بلدغة "أفعى فلسطين" نحو ساعة أو أكثر قليلاً للوصول إلى المستشفى القريب بشكل سريع دون أي مضاعفات خطيرة.

من جهته، حذر خبير الأفاعي اللبناني علي يونس من نشاط "أفعى فلسطين" في لبنان، خلال الساعات الماضية، مؤكداً ارتفاع الإصابات في ظل غياب الأمصال المعالجة.

وشدد على أن المستشفيات لا يوجد بها أي أمصال لعلاج لدغات "أفعى فلسطين"، مشيراً إلى أن بعض الحالات المصابة تم نقلها إلى سوريا لتلقي العلاج.