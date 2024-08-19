أصيب 170 شخصا بتسمم جماعي نتيجة تناول وجبة "طاجين" في حفل زفاف بولاية بنزرت في تونس، وفق ما أكده مسؤول صحي.

وقال المدير الجهوي للصحة في الولاية جمال الدين السعيداني، إن الواقعة شهدتها منطقة "أوتيك" ببنزرت، مشيرًا إلى أن أعراض التسمم تمثلت بآلام في البطن وارتفاع في درجة الحرارة.

وبيّن، في تصريحات إذاعية، أن الحالة الصحية للمصابين مستقرة، وغادر جميعهم قسم الطوارئ بالمستشفى الجهوي، لافتًا إلى أن الطبق المقدّم في حفل الزفاف هو القاسم المشترك بين كل المصابين، الذي تتراوح أعمارهم بين عامين و75 عامًا.

ورجّح السعيداني أن تكون مادة البيض المستخدمة في "الطاجين" هي السبب في حالات التسمم، باعتبارها مادة حساسة خاصة في حالة حفظها في مكان غير مناسب.