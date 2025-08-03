إخطبوط يلتصق بذراع طفل ويرفض الإفلات (فيديو)

أُصيب طفل، يبلغ من العمر 6 سنوات، بكدمات وجروح بالغة في ذراعه، بعدما تعلّق أخطبوط بذراعه ورفض الإفلات.

وروت والدته، بريتني تارين، تفاصيل الحادث خلال زيارة إلى حوض أسماك سان أنطونيو، في مقطع فيديو نشرته على "تيك توك"، وفقا لصحيفة "بيبول".

وذكرت أن الأخطبوط العملاق في المحيط الهادئ أمسك بذراع ابنها ليو بينما كان في حوض اللمس، مشيرة إلى أنهما زارا الحوض سابقًا وتفاعلا مع الكائن نفسه من قبل.

وفي الفيديو الذي نشرته تارين عبر وسائل التواصل، تظهر ذراع ابنها مغطاة بكدمات داكنة من أثر مصّات الأخطبوط، تمتد من المعصم حتى الإبط.

وقالت تارين: "ابني معتاد على التعامل الهادئ مع الحيوانات، لذلك حين أمسك الأخطبوط بذراعه وبدأ يقول بهدوء: ’أمي، لا أستطيع أن أتركه‘، حاولت تهدئته وساعدته على النزول من السلم، بينما كنت أحاول فصله عن الأخطبوط، لكنه كان لا يزال متمسكًا به".

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وأضافت: "بدأ الأخطبوط يخرج من الحوض، ولم يتمكن أحد من تصوير اللحظة، لأن صديقي كان أيضاً في حالة من الذعر".

وبعد الحادث، نشر حوض أسماك سان أنطونيو مقطع فيديو على تيك توك، يسلط الضوء على الكدمات التي يمكن أن يتركها الأخطبوط المحدد وراءه - وكيف يمكن أن تستمر من سبعة إلى 14 يومًا.