"تحية لغزة وضحايا بيروت".. مارسيل خليفة يغني في صيدا (فيديو)

في حفلٍ أراده "انتصارا على الموت"، تخلى الموسيقي اللبناني مارسيل خليفة عن وشاحه الأزرق الذي اعتاد ارتداءه في السنوات الأخيرة، وظهر بلباس أسود مع فرقته خلال أمسية موسيقية أحياها مساء السبت في مدينة صيدا الجنوبية، موجّها تحية إلى "أهل غزة" وضحايا انفجار مرفأ بيروت.

وافتتح خليفة الحفل، الذي اختتم فعاليات مهرجانات صيدا، بأداء "نشيد الموتى"، أمام جمهور تجاوز 2200 شخص من مختلف الأعمار، اجتمعوا على مسرح بُني قرب القلعة البحرية الأثرية في المدينة، وفقا لـ"فرانس برس".

وكان من بين الحضور نحو 20 شخصا قدموا من غزة، بعضهم فقد أطرافه أو أُصيب بإعاقات دائمة نتيجة الحرب المستمرة التي تشنها إسرائيل على القطاع منذ أكثر من عامين.

واكتسب الحفل بُعدا رمزيا إضافيا لارتباط خليفة الطويل بفلسطين وقضيتها، وتغنيه بقصائد شعرائها، وعلى رأسهم محمود درويش، في وقت تُعلن فيه إسرائيل نيتها احتلال كامل القطاع.

كما جاءت هذه الأمسية بعد حرب دامت بين ميليشيا حزب الله وإسرائيل من سبتمبر إلى نوفمبر 2024، جرت على الأراضي الجنوبية اللبنانية، لتضفي على الحفل في صيدا – كبرى مدن الجنوب – طابعا وطنيا ومقاوما.

وقال خليفة إن "الأغنية والموسيقى وسط هذا المشهد المرعب من الدمار والأنقاض والركام وبعد عشرات آلاف الشهداء والجرحى واللاجئين هما الخلاص، رغم الموت والحرب والوحشيّة والإبادة الروحيّة والجسديّة" في غزة ولبنان.

ورأى أن "كل نوتة وكل أغنية وكل قصيدة هي اليوم شمس كبيرة تعيد إلينا الحب والكرامة والحريّة، تعيدنا إلى الحياة، تنقذنا، وهي انتصار على الموت" وتُظهر "أن ثمة أملا بعد في هذا الزمن الإجراميّ".

وأوضح خليفة أن "هذه الحفلة تحية لصيدا وأهلها في هذا الظرف الصعب واخترنا المكان الذي نقدم فيه، ما يحتاج إليه الناس، قليل من الأمل ولو كان الأمل مستحيلا".