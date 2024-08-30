وفاة المخرج المصري أسامة فريد بعد صراع مع المرض‎

توفي المخرج المصري أسامة فريد، في ساعة مبكرة من صباح الجمعة، بعد صراع طويل مع المرض.

وأعلن نجل المخرج الراحل عن الوفاة في منشور عبر حسابه على "فيسبوك"، قال فيه: "إنا لله وإنا إليه راجعون، انتقل إلى رحمة الله والدي أسامة فريد، نسألكم الدعاء".

وأعلن نجل أسامة فريد في منشور آخر عن موعد ومكان جنازة والده، قائلاً: "بعد صلاة الجمعة في مسجد الصديق في شيراتون".

يذكر أن المخرج أسامة فريد بدأ مشواره الفني في بداية السبعينيات من القرن الماضي ككاتب "سكريبت"، وكتب العديد من الأعمال المهمة أبرزها فيلم "البحث عن المتاعب" الذي أنتج في العام 1975.

واتجه أسامة فريد للإخراج، فعمل كمساعد مخرج في العديد من الأفلام، منها: "شهد الملكة" و"عفوًا أيها القانون" و"آه يا بلد آه" و "الضائعة" و"امرأة واحدة لا تكفي" و"يا تحب يا تقب". كما عمل مخرجًا منفذًا في أفلام: "ليلة البيبي دول" وفيلم "كتكوت".

وشارك إضافة لذلك، كمخرج تنفيذي في العديد من المسلسلات، منها: "يوميات ونيس الجزء الثالث " و"أحلامنا الحلوة", وأخيرًا مسلسل "الجماعة".