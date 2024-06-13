مسؤول سعودي رفيع.. حاج عربي يُفاجأ بهوية موظف الخدمة (فيديو)

فوجئ حاج عربي كان يبحث عن مساعدة للحصول على دواء نادر، بأن الموظف الذي تكفَّل بإيصال الدواء إلى مكان إقامته في الفندق، هو وزير الصحة السعودي فهد الجلاجل شخصيًّا.

وكان الحاج يقف بجانب زوجته في ممر بأحد المستشفيات في المشاعر المقدسة، عندما شاهد فريقًا من الموظفين يرتدون زيًّا موحدًا، ليسأله أحدهم عن ما يحتاجه وقد بدت وصفة الدواء بيده.

وطلب الرجل الحصول على دواء واحد فقط من الوصفة لم يجده، لكونه نادرًا، ليبادر أحد أعضاء الفريق، بالتكفل بإيصال الدواء للحاج إلى فندقه بعد تحديد تفاصيل إقامته من بطاقة الحاج التي يحملها معه، وفيها كل التفاصيل المتعلقة به.

وكشف الوزير عن هويته بالقول، إنه وفريقه خادمون لضيوف الرحمن، وسط دهشة الحاج الذي بادر بدوره بالثناء على الوزير وبلاده وما يقدمونه في خدمة الحجاج.

ووجَد مقطع فيديو تم تصويره بهاتف نقال في المكان، تداولًا لافتًا في مواقع التواصل الاجتماعي وسط سيل من عبارات الثناء على الوزير وفريقه وصولًا لكل العاملين في موسم الحج الحالي.