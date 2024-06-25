مداهمة مثيرة لعصابة احتيال مالي في 3 مدن سعودية (فيديو)
داهمت السلطات الأمنية المختصة في السعودية، عصابة احتيال مالي عبر الهواتف، متوزعة في ثلاث مدن بالمملكة، وتشكل جزءًا من شبكة احتيال أكبر خارج البلاد.
ونشر الأمن العام السعودي، مقطع فيديو لرجال الأمن وهم يداهمون العصابة المكونة من ثلاثة مواطنين سعوديين ووافد سوداني الجنسية، يتواجدون في الرياض والمدينة المنورة وجازان.
وقال بيان رسمي، إن أفراد العصابة ينتحلون صفة موظفي بنوك، ويتصلون مع ضحاياهم للحصول على معلومات الحسابات البنكية السرية، ومن ثم تمريرها للعصابة خارج المملكة.
وأوضح البيان أن عصابة الاحتيال المالي استولت على نحو 3.7 مليون ريال (قرابة مليون دولار) قبل تحويلها إلى خارج البلاد عبر 83 حادثة جنائية.
وقالت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة الرياض، إن عصابة الاحتيال اتخذت محلَّيْن تجاريَّيْن في مدينة الرياض ومحافظة الخرج وكرًا لاستخراج أرقام هواتف ثابتة وشرائح اتصال، وتمرير المكالمات المستخدمة في الاحتيال إلى تشكيل إجرامي خارج السعودية.
وتبتكر عصابات الاحتيال المالي على الدوام طرقًا جديدة للإيقاع بضحاياها مع سيل إعلانات التوعية والتحذير التي تنشرها الجهات المختصة والبنوك لعملائها بعدم تقديم أي معلومات سرية لحساباتهم البنكية عبر الاتصالات الهاتفية أيًّا كانت هوية المتصل المزعومة.