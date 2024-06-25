مداهمة مثيرة لعصابة احتيال مالي في 3 مدن سعودية (فيديو)

وقال بيان رسمي، إن أفراد العصابة ينتحلون صفة موظفي بنوك، ويتصلون مع ضحاياهم للحصول على معلومات الحسابات البنكية السرية، ومن ثم تمريرها للعصابة خارج المملكة.

وأوضح البيان أن عصابة الاحتيال المالي استولت على نحو 3.7 مليون ريال (قرابة مليون دولار) قبل تحويلها إلى خارج البلاد عبر 83 حادثة جنائية.

وقالت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة الرياض، إن عصابة الاحتيال اتخذت محلَّيْن تجاريَّيْن في مدينة الرياض ومحافظة الخرج وكرًا لاستخراج أرقام هواتف ثابتة وشرائح اتصال، وتمرير المكالمات المستخدمة في الاحتيال إلى تشكيل إجرامي خارج السعودية.

وتبتكر عصابات الاحتيال المالي على الدوام طرقًا جديدة للإيقاع بضحاياها مع سيل إعلانات التوعية والتحذير التي تنشرها الجهات المختصة والبنوك لعملائها بعدم تقديم أي معلومات سرية لحساباتهم البنكية عبر الاتصالات الهاتفية أيًّا كانت هوية المتصل المزعومة.