تطور قضائي مثير في قضية الكويتية فاطمة المؤمن

رفضت محكمة التمييز في الكويت، الاثنين، وقف تنفيذ حكم بحبس الفاشنيستا ومشهورة مواقع التواصل فاطمة المؤمن، التي تحاكم في قضية قتل بالخطأ نتج عن حادث مروري مروع.

وحددت محكمة التمييز، في جلستها التي عقدتها، يوم الاثنين، جلسة يوم 14 يوليو/تموز المقبل من أجل المرافعة في القضية.

وأصدر القضاء الكويتي حكماً مبدئياً بالسجن 3 سنوات على فاطمة المؤمن، بعد إدانتها بقتل آخرين بالخطأ وتجاوز الإشارة الحمراء.

ووقع الحادث المروع فجر يوم 24 أغسطس/آب من العام الماضي 2023 على تقاطع شارع "السور" مع طريق الملك فهد بن عبدالعزيز في الكويت.

ورغم تسبب الحادث بوفاة شخصين وإصابة اثنين آخرين نتيجة القيادة المسرعة وتجاوز الإشارة الحمراء، إلا أن فاطمة المؤمن تطالب بالإفراج عنها، وهو ما ترفضه المحكمة حتى الآن.

