قتيلان باصطدام قطار بعمال سكك حديدية في سول (صور)

لقي عاملان حتفهما وأُصيب أربعة آخرون بإصابات خطيرة اليوم الثلاثاء، بعد اصطدام قطار ركاب بهم في مدينة تشونجدو الواقعة جنوب شرقي كوريا الجنوبية، حسبما أفادت وكالة يونهاب للأنباء نقلًا عن مسؤولين .

ونقلت يونهاب عن الشرطة والشركة الوطنية للسكك الحديدية الكورية (كوريل)، قولهم إن الحادث وقع نحو الساعة الـ1050 صباحًا قرب ملعب لمصارعة الثيران في تشونجدو عندما اصطدم قطار موجونجهوا الذي كان متجهًا إلى مدينة جينجو في مقاطعة جيونجسانج الواقعة جنوبي البلاد، بسبعة عمال كانوا يقومون بفحص هياكل على منحدر قرب قضبان خط السكك الحديدية.

وتم نقل العمال جميعًا إلى مستشفى قريب، ولكن توفي اثنان منهم، بينما أصيب العامل المتبقي بجروح طفيفة.

وكان على متن القطار تسعة وثمانون راكبًا، ولم يتم الإبلاغ عن إصابات بينهم حتى الآن.

وبحسب (كوريل) كان العمال يقومون بإجراء عمليات الفحص هذه بسبب الأمطار الغزيرة الأخيرة التي شهدتها تشونجدو.

ويقوم المسؤولون حاليًّا بإجراء تحقيق لمعرفة السبب الدقيق للحادث.