رحيل الشاعر السوري حسّان عزت عن 75 عاما

نعى الوسط الثقافي والأدبي العربي، اليوم الثلاثاء، الشاعر السوري البارز، حسان عزت، والذي توفي عن عمر 75 عامًا بعد صراع مع المرض.

وفارق الشاعر عزت الحياة في مقر إقامته في أبو ظبي، بعد سنوات من الصراع المرير مع مرض السرطان.

وقدّمت مؤسسات ثقافية وشعراء وأدباء عرب تعازيهم لعائلة الشاعر الراحل عبر نعي مؤثر أشاروا فيه إلى مكانة الراحل في عالم الأدب والشعر والإعلام.

والشاعر الراحل متزوج من الكاتبة والإعلامية فاتن حمودي، كما أنه والد الفنانة التشكيلية حواء حسان عزت، التي حملت لقب "إيفا عزت"، إلى حين وفاتها المفاجئة أواخر العام 2022 عن عمر 39 عامًا.

وللشاعر العديد من الدواوين الشعرية التي تُرجمت إلى عدة لغات، بجانب مشاركته في لجان تحكيم مسابقات شعرية عربية وعالمية، وانخراطه في العمل الإعلامي عبر مطبوعات ومواقع أدبية وثقافية.

وُلد حسان عزت في مدينة دمشق العام 1949، ودرس فيها وتخرج في جامعتها، قبل أن ينخرط في العمل بالصحافة الأدبية في سورية وخارجها؛ حيث أسهم في تأسيس عدد من المجلات والمواقع الثقافية والأدبية، مثل: مجلات "المنارة"، "انفينيتي"، و"المطهر".

كما كانت له تجارب شعرية مع المسرح، من خلال تقديم الأمسيات برفقة الغناء والموسيقى في مسارح دمشق، حلب، القاهرة، الشارقة، دبي، فالنسيا، ومدن أخرى.

وفي محطاته الشعرية أيضًا، شارك عزت بصفته عضوًا في لجان تحكيم مهرجانات شعرية ومسرحية سورية وعربية، ومنها اختياره عضوًا في لجنة تحكيم جائزة "محمد بن راشد" العالمية لشعراء السلام.

ومن أبرز أعماله الشعرية والأدبية: شجر الغيلان في البحث عن قمر العام 1981، وتجليات حسان عزت عام 1983، وزمهرير العام 1985، وجناين ورد العام 1998.

ومن اللافت أن غلاف ديوان جناين ورد حمل رسمة لابنة الشاعر حسان عزت، الراحلة إيفا؛ وكانت قد رسمتها في عمر ست سنوات، قبل أن تُصبح فنانة تشكيلية معروفة، ومن ثم يرد ذكرها في رثاء والدها المؤثر والمتكرر لها، لحين اللحاق بها.