في حادثة غريبة.. الشرطة تنقذ لصا خلال تنفيذه سطوا مسلحا (فيديو)

تعرض لص لضرب مبرح كاد يودي بحياته قبل أن تتدخل الشرطة وتنقذه من مُلّاك محل مجوهرات تمكنوا من السيطرة عليه خلال تنفيذ عملية سطو مسلح فاشلة.

وهاجم اللص ويدعى مراد (42 عاماً) محل المجوهرات في مدينة "كارابوك" شمالي تركيا، حاملاً مسدساً اتضح لاحقاً أنه لعبة أطفال وليس حقيقياً، ليجد نفسه بأيدي مجموعة رجال انهالوا عليه بالضرب.

ووصلت الشرطة سريعاً للمحل بعد فشل عملية السطو المسلح في لحظاتها الأولى، حيث نجحت في تخليص المهاجم من الأشخاص الذين قاموا بضربه، واقتادته للتحقيق معه.

تفاصيل الواقعة

ووثق مقطع فيديو العملية بالكامل، عندما دخل اللص إلى محل المجوهرات بسلاحه الوهمي، وقام بتهديد البائع الذي استسلم بالفعل وأخذ كيساً أسود اللون ليضع فيه المجوهرات.

وسرعان ما دخل شقيق الصائغ وشريكه الذي كان في الطابق الثاني، وشاهد ما يجري في الأسفل، ليستسلم اللص وهو يشاهد مسدساً حقيقياً بيد المنقذ الذي سيطر على "مراد" وسحب منه مسدسه الوهمي وبدأ بضربه مع انضمام آخرين من تجار السوق.

وأثارت الحادثة ردود فعل كثيرة، لم تغب عنها التعليقات الطريفة في مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن تحول اللص المسلح لضحية وتم ضربه، قبل أن تعتقله الشرطة.