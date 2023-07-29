انقطاع الكهرباء عن أنحاء العراق كافة بعد "عمل تخريبي" وحريق

أعلنت وزارة الكهرباء العراقية، السبت، أن "عملا تخريبيا" استهدف خطا ناقلا للطاقة بالتزامن مع حريق في محطة البكر التحويلية في البصرة، تسبب بانقطاع الكهرباء عن جميع أنحاء العراق.

وقالت الوزارة، في بيان، إن "خط ناقل صلاح الدين الحرارية- حديثة تعرض إلى عمل تخريبي الهدف منه إيقاف عجلة مشاريع الوزارة".

وذكر البيان أن "هذا الخط تعرض لتفجير عبوات ناسفة، ما أدى إلى سقوط 3 أبراج وتضرر وتقطع في الأسلاك على الخط، تحديدا في منطقة القناطر ضمن حدود محافظة صلاح الدين".

ولفت إلى أن مكان الحادثة "يقع في كثبان رملية وغير محمٍ من القوات الأمنية، بالرغم من مطالباتنا الرسمية".

وأشار البيان إلى "المباشرة في إعادة تأهيل وصيانة الأبراج المتضررة، وإعادة الخط للخدمة في القريب العاجل".

وتزامن هذا الحادث مع "اندلاع حريق بمحطة البكر التحويلية في البصرة، ما تسبب بانفصال ارتباطات خطوط المنطقة الجنوبية وتعرض المنظومة للانطفاء التام"، بحسب البيان.

وأضاف البيان أن الحريق "أدى إلى انفصال الخطوط الناقلة كارتباطات المنطقة الجنوبية بالمنطقة الوسطى، وبالتالي صعود ترددات المنظومة وانفصال الوحدات التوليدية بمحطات الإنتاج" .

ولفت إلى أن "العمل جارٍ وبشكل سريع لإعادة الوحدات التوليدية المنفصلة، والخطوط الناقلة تباعا".

وتوقعت الوزارة "عودة وضع المنظومة بشكل طبيعي خلال الساعات المقبلة".

ويتزامن ذلك مع ارتفاع كبير في درجات الحرارة بالعراق.