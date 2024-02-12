موسيقى وسينما وأزياء.. افتتاح أول كلية فنون حكومية في السعودية

افتتحت السعودية بشكل رسمي، أول كلية فنون في جامعات المملكة، ليبدأ نحو مئة طالب وطالبة رحلة دراسية تنتهي بحصولهم على شهادة بكالوريوس في الفنون بأحد تخصصات الكلية الجديدة.

وتضم الكلية الناشئة في جامعة الملك سعود، ثلاثة أقسام هي: قسم التصميم، وقسم الفنون الأدائية، وقسم الفنون البصرية.

وانتظم الطلاب في الدراسة فيها خلال الأسابيع الماضية، قبل افتتاحها رسميًّا، أمس الأحد، بحضور مسؤولين ونخب ثقافية وإعلامية.

ويتخصص قسم التصميم بتدريس علوم التصميم الجرافيكي، والأزياء، والمجوهرات. ويقدم قسم الفنون الأدائية برامج دراسية في علوم المسرح، والسينما، والموسيقى. فيما يدرس قسم الفنون البصرية علوم الطباعة، والرسم، والنحت، والخط العربي.