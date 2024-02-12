موسيقى وسينما وأزياء.. افتتاح أول كلية فنون حكومية في السعودية
افتتحت السعودية بشكل رسمي، أول كلية فنون في جامعات المملكة، ليبدأ نحو مئة طالب وطالبة رحلة دراسية تنتهي بحصولهم على شهادة بكالوريوس في الفنون بأحد تخصصات الكلية الجديدة.
وتضم الكلية الناشئة في جامعة الملك سعود، ثلاثة أقسام هي: قسم التصميم، وقسم الفنون الأدائية، وقسم الفنون البصرية.
وانتظم الطلاب في الدراسة فيها خلال الأسابيع الماضية، قبل افتتاحها رسميًّا، أمس الأحد، بحضور مسؤولين ونخب ثقافية وإعلامية.
ويتخصص قسم التصميم بتدريس علوم التصميم الجرافيكي، والأزياء، والمجوهرات. ويقدم قسم الفنون الأدائية برامج دراسية في علوم المسرح، والسينما، والموسيقى. فيما يدرس قسم الفنون البصرية علوم الطباعة، والرسم، والنحت، والخط العربي.
وترأس الأكاديمية السعودية، منى المالكي، عمادة كلية الفنون الجديدة، وهي كاتبة مقال معروفة في الصحافة السعودية، وأستاذ مشارك بجامعة الملك سعود.
تخصصات عالية الجودة
ويقول القائمون على الكلية، إن الأهداف المرجوة من إطلاق أول كلية فنون على مستوى المملكة، تقديم برامج أكاديمية متخصصة عالية الجودة وفقًا للمعايير الوطنية والدولية، وتهيئة بيئة تعليمية وفنية داعمة للبحث والابتكار، واستقطاب الطلبة المتميزين والموهوبين وفقًا لمعايير قبول محددة، وإعداد خريجين مؤهلين فنيًا وعلميًّا ومهنيًّا، إلى جانب إجراء بحوث ودراسات علمية متخصصة في مجالات الفنون.
وتدعم وزارة الثقافة وهيئاتها الثقافية كلية الفنون عبر تزويد أقسامها العلمية بالخبراء في هذه المجالات، ودعم إعداد الخطط الدراسية، ودعم أعضاء هيئة التدريس، إضافةً إلى تقديم برامج تدريبية للطلاب والطالبات في هذه الأقسام، وتوفير المتطلبات التي تحتاجها الكلية.
وتشهد المملكة نشاطًا ثقافيًّا وفنيًّا لافتًا، في السنوات القليلة الماضية، تزامنًا مع ابتعاث الكثير من الطلاب والطالبات للدراسة في تخصصات ثقافية وفنية في جامعات عالمية، وإطلاق خطة لتأسيس تعليم أكاديمي مماثل في جامعات المملكة أيضًا.