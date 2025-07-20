بكلمات مؤثرة.. نجوم الفن ينعون "الأمير النائم"

نعى عدد من النجوم والمشاهير العرب الأمير الوليد بن خالد بن طلال آل سعود، المعروف بلقب "الأمير النائم"، بعد وفاته يوم السبت، عقب 20 عامًا قضاها في غيبوبة داخل مركز طبي متخصص في السعودية.

ومن جانبه نعى الفنان الإماراتي حسين الجسمي الأمير الراحل عبر حسابه الرسمي في "إكس"، قائلًا: "نتقدّم بخالص التعازي والمؤاساة إلى صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن طلال بن عبد العزيز، بوفاة نجله الأمير الوليد بن خالد، سائلين الله أن يتغمّده بواسع رحمته، وأن يجبر مصابكم، ويلهم الأسرة الكريمة الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون".

وكتبت الفنانة الإمارتية أحلام الشامسي على حسابها الرسمي في "إكس": "ربي يجبر قلبك سمو الأمير وقلب الأميرة الجازي يا رب، رحمة الله عليه جعل ملائكة السماء تتباشر به يا رب، قلوبنا معكم".

وكتب الممثل السعودي فايز المالكي عبر حسابه الرسمي في "إكس": "عظم الله أجرك وأحسن الله عزاءك بوفاة ابنك الوليد بن خالد بن طلال، وأسال الله أن يجعل صبرك وألمك وتعبك وفقدك له شفيعة لك يوم الحساب، الحمد لله على كل شيء".

وقدم الممثل الكويتي طارف العلي تعازيه إلى الأمير خالد عبر حسابه الرسمي في "إنستغرام"، بالقول: "‏خالص العزاء وصادق المؤاساة، ‏لعائلة آل سعود الكرام بوفاة المغفور له بإذن لله تعالى، ‏صاحب السمو الملكي الأمير ⁧‫الوليد بن خالد بن طلال، سائلًا المولى عز وجل أن يرحمه برحمته ويغفر له ويسكنه فسيح جناته، ‏ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان".

وكان الأمير خالد بن طلال بن عبد العزيز، نعى نجله الوليد عبر "إكس" قائلًا: "بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره وببالغ الحزن والأسى، ننعى ابننا الغالي الأمير الوليد بن خالد بن طلال بن عبد العزيز آل سعود رحمه الله، الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى اليوم".