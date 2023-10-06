توقع جديد لعالم الزلازل الهولندي في 14 أكتوبر
توقع عالم الزلازل الهولندي فرانك هوغربيتس المثير للجدل، أن يشهد، يوم 14 من أكتوبر/ تشرين أول الجاري، كسوفًا حلقيًا للشمس.
وقال "هوغربيتس" عبر حسابه على منصة "إكس" (تويتر سابقا): "في 14 أكتوبر، سيحدث كسوف حلقي للشمس، وأؤكد أن القمر الكامل أو القمر الجديد، أو الكسوف، كلها في حد ذاتها، لا تؤدي إلى حدوث زلازل كبرى".
وأشار إلى أنه سيشرح ذلك بالتفصيل في فيديو لاحق، داعيًا وسائل الإعلام إلى الالتزام بنقل حقيقة ما يقوله.
وكان عالم الزلازل الهولندي قد حذَّر في وقت سابق، بأن الفترة من 1 إلى 3 من أكتوبر/ تشرين أول، ستكون حرجة مع إمكانية الزيادة أو النقصان بيوم أو يومين.
وفجر اليوم الجمعة، أفاد مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي بأن زلزالاً بقوة 6.1 درجة ضرب جزر إيزو اليابانية.
وصباح أمس الخميس، أصدرت اليابان تحذيرًا من حدوث موجات مد "تسونامي" بارتفاع متر واحد للجزر الواقعة قبالة شبه جزيرة إيزو على الساحل الشرقي للبلاد، وذلك في أعقاب زلزال بلغت قوته بحسب التقديرات الأولية 6.6 درجة ووقع بالقرب من جزيرة توريشيما، وكان مركز الزلزال في المحيط الهادئ على بعد نحو 550 كيلومترًا إلى الجنوب من طوكيو.
كما وقع زلزالان بقوة 6.3 و5.3 درجة وبفارق نصف ساعة تقريبًا شمال غرب نيبال، الثلاثاء، ما أدى إلى حدوث هزات في المنطقة.
كما شهدت الفلبين بعدها هزة أرضية بقوة 6.4 درجة.
ورغم تأكيد علماء الجيولوجيا أنه لا يمكن أبدًا التنبؤ بوقوع الزلازل، فإن "هوغربيتس" يُصرعلى أن حركة الكواكب واصطفافها يتسببان في أنشطة زلزالية على الأرض.