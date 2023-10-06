توقع جديد لعالم الزلازل الهولندي في 14 أكتوبر

توقع عالم الزلازل الهولندي فرانك هوغربيتس المثير للجدل، أن يشهد، يوم 14 من أكتوبر/ تشرين أول الجاري، كسوفًا حلقيًا للشمس.

وقال "هوغربيتس" عبر حسابه على منصة "إكس" (تويتر سابقا): "في 14 أكتوبر، سيحدث كسوف حلقي للشمس، وأؤكد أن القمر الكامل أو القمر الجديد، أو الكسوف، كلها في حد ذاتها، لا تؤدي إلى حدوث زلازل كبرى".

وأشار إلى أنه سيشرح ذلك بالتفصيل في فيديو لاحق، داعيًا وسائل الإعلام إلى الالتزام بنقل حقيقة ما يقوله.